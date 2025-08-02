Zmija izašla iz haube u toku vožnje

Prava drama odvijala se na auto-putu kod Bosiljeva u Hrvatskoj kada je vozač tokom vožnje primijetio da mu se nešto pomjera ispod haube. Zmija je počela puzati iz haube automobila, lagano klizeći prema vjetrobranskom staklu.

Kako svjedoče vozač i njegova suputnica, u tom trenutku nisu mogli vjerovati svojim očima. Gmizavac se uvijao po staklu dok su oni, u šoku, pokušavali ostati pribrani i nastaviti vožnju bez naglih pokreta. Video možete pogledati ovdje.

– Zvali smo vatrogasce, ali su nam rekli da nisu nadležni za takve situacije, izjavila je saputnica.