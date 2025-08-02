Saslušani osumnjičeni u vezi s padom nadstrešnice u Novom Sadu, tužilaštvo traži pritvor

U Javnom tužilaštvo za organizirani kriminal saslušao je dvanaest osoba osumnjičenih da su vršenjem koruptivnih kaznenih dijela prilikom projekta "Modernizacija i rekonstrukcija mađarsko-srpske željezničke pruge na relaciji Novi Sad-Subotica-državna granica (Kelebija)", oštetili budžet Srbije.

Provođenje istrage

Nakon saslušanja, tužitelj za organizirani kriminal donio je naredbu o provođenju istrage protiv svih osumnjičenih i sucu za prethodni postupak predložio da im se odredi pritvor, piše RTS.

Zbog sumnje da su oštetili budžet Srbije, u Javnom tužilaštvu za organizirani kriminal (JTOK) saslušani su Tomislav Momirović, bivši ministar u Ministarstvu građevinarstva, prometa i infrastrukture od 2020. do 2022. godine, Anita Dimoski, bivša vršiteljica dužnosti pomoćnika ministra u ovom ministarstvu, Nebojša Šurlan, koji je bio vršitelj dužnosti generalnog direktora gospodarskog društva "Infrastruktura željeznice Srbije" a.d. Beograd i Slobodanka Katanić, koja je bila menadžerica za investicije gospodarskog društva "Infrastruktura željeznice Srbije" a.d. Beograd.

Koruptivna krivična djela

Među saslušanima bili su i Nikola Trivić, odgovorna osoba u privrednom društvu "Starting" doo iz Beograda, Siniša Jokić, donedavni direktor Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada, Veljko Novaković, službenik za javne nabavke ovog zavoda, Nenad Ignjatović, odgovorna osoba i vlasnik privrednog društva "Deko tim" doo iz Beške, Ivana Popović, odgovorna osoba u gospodarskom društva „Prima Idea“ doo (koja je naknadno privedena), Aleksandar Cvjetković, direktor i odgovorna osoba Omladinske zadruge "Menadžer", Dragan Popović, odgovorna osoba u privrednom društva "DP Metal prom 2020" doo i Zoran Mijajlović, osnivač i odgovorna osoba u privrednim društvima "Pro+Service Centre" doo i "Bambino shoes"doo, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili koruptivna krivična djela.

Negirali krivicu

Svi osumnjičeni su negirali krivicu i iskoristili svoje zakonsko pravo da se brane šutnjom, osim Veljka Novakovića, koji je iznio obranu.

Osumnjičeni Goran Vesić nije saslušan pred Tužilaštvom, jer je dostavljena medicinska dokumentacija da se nalazi na bolničkom liječenju.

Javni tužilac za organizirani kriminal predložio je sudcu za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu, Posebno odjeljenje za organizirani kriminal, da se u odnosu na Gorana Rosića, odgovornu osobu "Teco" doo, koje faktički upravlja gospodarskim društvima "Zevas" doo, "Pro+Service Centre" doo i "Bambino shoes" doo odredi pritvor i raspiše tjeralica.

Javni tužilac za organizirani kriminal je donio naredbu o provođenju istrage u odnosu na sve osumnjičene i predložio sucu za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu, Posebno odjeljenje za organizirani kriminal, da se u odnosu na sve osumnjičene osobe odredi pritvor.