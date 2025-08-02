Brnabić uporedila Bećirovića s Izetbegovićem: On je prijetnja miru u regionu

Predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić reagovala je na izjave člana Predsjedništva BiH Denisa Bećirovića, optužujući ga da krši Dejtonski sporazum time što, kako tvrdi, "osporava i ignoriše teritorijalni integritet Republike Srpske".

– Za razliku od Bećirovića, predsjednik Republike Srbije, Aleksandar Vučić, je i danas jasno ponovio da će Srbija poštovati teritorijalni integritet BiH, u skladu sa Dejtonskim sporazumom, dok Bećirović krši ovaj sporazum, osporavajući i ignorišući teritorijalni integritet Republike Srpske. Pored toga, nakon sastanka sa Kurtijem, nikakvo pravo Bećirović više nema da bilo kome priča o miješanju u unutrašnje poslove drugih država – poručila je Brnabić na mreži X.

Osvrnula se i na pitanje vladavine prava, postavljajući pitanje selektivne pravde u Bosni i Hercegovini:

– Što se vladavine prava tiče, moći ćemo da govorimo o tome, možda, kada se preduzmu akcije da se otkrije ko je organizovao napad i pokušao ubistvo Vučića u Srebrenici. Do tada – neozbiljno je i sramotno o tome uopšte pričati u zemlji u kojoj je verbalni delikt zločin za zatvor, a pokušaj ubistva stranog državnika nije ni za istragu.

Brnabić je u nastavku Bećirovića nazvala prijetnjom regionalnom miru, dodajući da, prema njenim riječima, on koristi iste retoričke obrasce kao lider SDA:

– I, na kraju, Bećirović je taj koji je prijetnja miru u regionu, ali nije ni toliko inventivan da sam može da smisli kako, već mora da reciklira riječi i način Izetbegovića. Srbija, vođena predsjednikom Aleksandrom Vučićem, je i danas, uprkos težini trenutka, pokazala da želi mir, ali da neće da licitira oko univerzalnih vrijednosti demokratije i slobode govora, bez obzira na jačinu sile koja to od nje traži.