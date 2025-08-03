Hrvatsko ministarstvo odbacilo Milanovićev poziv: Direktne nabavke oružja nema

Nakon što je predsjednik Hrvatske Zoran Milanović početkom jula ove godine naložio potpuni prekid vojne saradnje i trgovine oružjem s Izraelom, pozivajući Vladu Republike Hrvatske da slijedi njegov primjer i prekine svaki oblik uvoza naoružanja i opreme iz te zemlje, uslijedio je odgovor, ali ne iz Banskih dvora, već iz Ministarstva odbrane.

Milanović je kao vrhovni komandant hrvatske vojske još 23. maja izdao naređenje Oružanim snagama RH o obustavi saradnje s izraelskom vojskom. Potom je javno apelovao na Vladu da povuče jednake poteze s obzirom na, kako je naveo, aktuelne vojne operacije Izraela koje izazivaju ozbiljnu zabrinutost međunarodne zajednice.

Važan korak

Poziv je stigao u trenutku kada je i Slovenija, kao prva evropska zemlja, zabranila izvoz i tranzit oružja iz i u Izrael, što su mnoge humanitarne i mirovne organizacije pozdravile kao važan korak u kontekstu poštivanja međunarodnog prava.

Ipak, iz hrvatskog Ministarstva odbrane uslijedio je odgovor koji umanjuje značaj Milanovićeve inicijative.

- Ministarstvo odbrane trenutno direktno od Izraela ne nabavlja naoružanje za Oružane snage RH. Protuoklopne rakete Spike, koje su u postupku nabavke, originalno su izraelske, ali ih Ministarstvo nabavlja od njemačke firme koja ih proizvodi po licenci - navodi se u odgovoru Ministarstva, prenosi Hina.

U saopćenju se dalje navodi da hrvatska vojska posjeduje i bespilotne letjelice Orbiter, kao i manji broj daljinski upravljanih stanica na Patrijama, ali da nijedna od komponenti izraelskog porijekla nije od vitalnog značaja za odbranu, niti bi njihova zamjena predstavljala problem.

Poziv za priznavanje Palestine

- Eventualna odluka o zabrani kupovine naoružanja iz Izraela ne bi imala utjecaj na Oružane snage RH, budući da smo usmjereni na evropske i američke dobavljače, a navedeno naoružanje i sredstva koja posjedujemo izraelskog porijekla nisu od vitalnog značaja za odbranu i mogu biti zamijenjena evropskim komponentama - navodi se u saopćenju.

Iako formalne reakcije Vlade na Milanovićev apel još nema, izostanak podrške njegovoj inicijativi jasno govori u kojem pravcu ide zvanična hrvatska politika. Milanović, s druge strane, ne odustaje od svojih stavova, ne samo da traži obustavu vojne saradnje, već je i ranije pozvao da Hrvatska prizna Palestinu kao državu.