Određen pritvor za Momirovića, Vesića i još 11 osoba

Pritvor do trideset dana odredio je Viši sud u Beogradu bivšim ministrima Tomislavu Momiroviću i Goranu Vesiću, kao i za još jedanaest osoba koje Javno tužilaštvo za organizovani kriminal tereti da su zloupotrijebili položaj u vezi sa finansiranjem radova rekonstrukcije pruge od Novog Sada do Subotice i novosadske Željezničke stanice.
Kako piše Blic, Tomislavu Momiroviću i Goranu Vesiću pritvor je određen na prijedlog tužilaštva da ne bi uticali na svjedoke, kao i zbog "opasnosti da bi njihov boravak na slobodi doveo do uznemirenja javnosti".
Goran Vesić se nalazi u bolnici na postoperativnom oporavku.
Dragan Palibrk, advokat Tomislava Momirovića, za Tanjug je rekao da je Momiroviću pritvor određen da ne bi uticao na svjedoke i zbog uznemirenja javnosti.
Ogorčen zbog odluke
Palibrk je rekao da je "ogorčen" zbog odluke da se njegovom klijentu odredi pritvor, kao i zato što odluku nije saznao direktno od sudije.
- Odluka je bez komentara, čovjek koji je do jučer bio ministar, uzoran građanin ove zemlje, koji je Srbiju predstavljao na najbolji mogući način, da bude zadržan u pritvoru zbog krivičnog djela koje ne postoji i koje nije učinio, a događaj za koji ga terete se desio pre četiri godine - rekao je advokat.
Palibrk je izjavio da je pritvor najrestriktivnija mjera za obezbjeđenje prisustva u krivičnom postupku, a da je "sramotno" to što nekim sudijama služi kao sredstvo odmazde, dodajući da je Momiroviću mogla biti određena blaža mjera.
Ulaganje žalbe
- Mojim branjenicima Siniši Jokiću i Nenadu Ignjatoviću je određen pritvor od 30 dana. Siniši Jokiću je tužilaštvo tražilo određivanje pritvora kako ne bi uticao na svjedoke koji bi trebalo da se ispitaju u toku istrage, kao i zbog uznemirenja javnosti. Mom branjeniku Ignjatoviću tužilaštvo je tražilo određivanje pritvora kako ne bi uticao na svjedoke koji treba da se saslušaju u toku postupka - rekao je za "Blic" advokat Radomir Munižaba.
- Ja ću svakako uložiti žalbe protiv odluke suda o određivanju pritvora za obojicu mojih branjenika, jer smatram da su se prema obojici mogle primijeniti i blaže mjere.
Za šta se terete Tomislav Momirović, Goran Vesić i drugi
Tužilaštvo je ranije saopćilo da je lišeno slobode ukupno 11 osoba, od 12 koje su obuhvaćene istragom, među kojima je i bivši ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić, a koji je na bolničkom liječenju. Kako je navedeno u saopćenju tužilaštva, zaključivanjem Aneksa 1 Komercijalnog ugovora, Sporazuma 1, te Aneksa 2,3 i 4 Komercijalnog ugovora osumnjičeni Momirović, Vesić, Dimoski, Šurlan i Katanić su omogućili da izvođač „CRIC – CCCC“ prema finansijeru i investitoru do sada ukupno fakturiše vrijednost izvedenih radova na projektu u iznosu od 1.214.100.460,43 USD, kao i da izvede dodatne radove za koje je preuzeta obaveza naknadnog plaćanja po fakturisanju u vrijednosti od 64.258.060,00 USD.
Na taj način su, kako se sumnja, izvođaču „CRIC – CCCC“ pribavili imovinsku korist, u do sada utvrđenoj vrijednosti od najmanje 18.759.287 USD, a budžetu Republike Srbije nanijeli štetu u iznosu od 115.558.520,43 američkih dolara, koji predstavlja razliku između preuzetih finansijskih obaveza za budžet Republike Srbije i ugovorne cijene iz Komercijalnog ugovora.
Trojica uhapšeni, četvrti nije
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić govorio je jučer tokom obraćanja javnosti o hapšenjima bivših ministara Gorana Vesića i Tomislava Momirovića. Rekao je da je "vidio rješenja za hapšenje Vesića i Momirovića i da je to skandalozno".
- Bar sam njihova rješenja vidio. Ova druga rješenja pretpostavljena su isto tako i za sve druge ljude, ali ova rješenja sam vidio. To je skandalozno i to je sve što želim da kažem. Bit će prilike da tome govorimo. Za mene je čudno, recimo, kako da se jednog papira troje potpisnika uhapse, a četvrtog koji je glavni potpisnik ne uhapse. Je li moguće da je zaštićen zato što je prijatelj vrhovnog blokera ili nečiji ljubavnik ili ne znam šta, o čemu pričate? Kako je moguće, uhapsili ste sa papira trojicu, četvrtog koji je glavni za potpis na osnovu čijeg potpisa su svi ostali to potpisali, niste ni dirnuli - upitao je Vučić.
Rekao je da bi to objašnjenje htio, "ako je to moguće".
- Ili to što s njim pijete u kafani ga oslobađa, ekskulpira svake odgovornosti. Ima tu nekih čudnih stvari - kazao je Vučić.
Kazao je da "su umislili da su gospodari života i smrti", ali da "će Srbija ipak na kraju biti pravna država u kojoj neće stranci određivati ko će da sjedi iza rešetaka, a ko ne, kao što su to do sada uglavnom radili".
- Čak i taj, kada je pozivao određene državne organe da obave svoj posao, rekao je, morate da uradite, sve je dogovoreno sa Evropljanima. Imamo više svjedoka, a bit će i više krivičnih prijava u skladu sa tim napisanih. Pa će morati da vam kažu koji su to Evropljani tražili da određena lica budu uhapšena. Pošto sam ja mislio da se to radi na osnovu zakona i ustava, a ne da se šalje na odobrenje nekim ambasadama - rekao je jučer Vučić.