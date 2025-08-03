Određen pritvor za Momirovića, Vesića i još 11 osoba

Pritvor do trideset dana odredio je Viši sud u Beogradu bivšim ministrima Tomislavu Momiroviću i Goranu Vesiću, kao i za još jedanaest osoba koje Javno tužilaštvo za organizovani kriminal tereti da su zloupotrijebili položaj u vezi sa finansiranjem radova rekonstrukcije pruge od Novog Sada do Subotice i novosadske Željezničke stanice. Kako piše Blic, Tomislavu Momiroviću i Goranu Vesiću pritvor je određen na prijedlog tužilaštva da ne bi uticali na svjedoke, kao i zbog "opasnosti da bi njihov boravak na slobodi doveo do uznemirenja javnosti". Goran Vesić se nalazi u bolnici na postoperativnom oporavku. Dragan Palibrk, advokat Tomislava Momirovića, za Tanjug je rekao da je Momiroviću pritvor određen da ne bi uticao na svjedoke i zbog uznemirenja javnosti.

Ogorčen zbog odluke Palibrk je rekao da je "ogorčen" zbog odluke da se njegovom klijentu odredi pritvor, kao i zato što odluku nije saznao direktno od sudije. - Odluka je bez komentara, čovjek koji je do jučer bio ministar, uzoran građanin ove zemlje, koji je Srbiju predstavljao na najbolji mogući način, da bude zadržan u pritvoru zbog krivičnog djela koje ne postoji i koje nije učinio, a događaj za koji ga terete se desio pre četiri godine - rekao je advokat. Palibrk je izjavio da je pritvor najrestriktivnija mjera za obezbjeđenje prisustva u krivičnom postupku, a da je "sramotno" to što nekim sudijama služi kao sredstvo odmazde, dodajući da je Momiroviću mogla biti određena blaža mjera. Ulaganje žalbe - Mojim branjenicima Siniši Jokiću i Nenadu Ignjatoviću je određen pritvor od 30 dana. Siniši Jokiću je tužilaštvo tražilo određivanje pritvora kako ne bi uticao na svjedoke koji bi trebalo da se ispitaju u toku istrage, kao i zbog uznemirenja javnosti. Mom branjeniku Ignjatoviću tužilaštvo je tražilo određivanje pritvora kako ne bi uticao na svjedoke koji treba da se saslušaju u toku postupka - rekao je za "Blic" advokat Radomir Munižaba.

- Ja ću svakako uložiti žalbe protiv odluke suda o određivanju pritvora za obojicu mojih branjenika, jer smatram da su se prema obojici mogle primijeniti i blaže mjere. Za šta se terete Tomislav Momirović, Goran Vesić i drugi Tužilaštvo je ranije saopćilo da je lišeno slobode ukupno 11 osoba, od 12 koje su obuhvaćene istragom, među kojima je i bivši ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić, a koji je na bolničkom liječenju. Kako je navedeno u saopćenju tužilaštva, zaključivanjem Aneksa 1 Komercijalnog ugovora, Sporazuma 1, te Aneksa 2,3 i 4 Komercijalnog ugovora osumnjičeni Momirović, Vesić, Dimoski, Šurlan i Katanić su omogućili da izvođač „CRIC – CCCC“ prema finansijeru i investitoru do sada ukupno fakturiše vrijednost izvedenih radova na projektu u iznosu od 1.214.100.460,43 USD, kao i da izvede dodatne radove za koje je preuzeta obaveza naknadnog plaćanja po fakturisanju u vrijednosti od 64.258.060,00 USD.

