Macut: "Presuda Dodiku usmjerena protiv srpskog naroda, nije slučajno da je u vrijeme godišnjice 'Oluje'"

Premijer Srbije Đuro Macut komentarisao je pravomoćnu presudu kojom je predsjednik RS Milorad Dodik osuđen na godinu zatvora i šestogodišnju zabranu obavljanja političkih funkcija zbog nepoštivanja odluka visokog predstavnika, navodeći da je riječ o potezu usmjerenom – ne samo protiv jednog čovjeka, "već protiv institucija Republike Srpske i cijelog srpskog naroda".

Macut je izrazio nezadovoljstvo presudom i rekao da je, prema njegovim riječima, posebno simptomatično što je ona donesena upravo u vrijeme kada Srbija i RS obilježavaju tridesetu godišnjicu operacije "Oluja".

On je ocijenio da pokušaji da se "političkim presudama kriminalizira legitimna borba za ustavne nadležnosti Republike Srpske, za prava srpskog naroda i očuvanje Dejtonskog mirovnog sporazuma, predstavljaju direktan udar na mir i stabilnost u regiji".

Također je rekao da je "srpski narod kroz historiju bio mnogo puta izložen udarima, ali je, kako kaže, uvijek ostajao uspravan, istrajan i jedinstven".

Na kraju je poručio da će i ovog puta ostati složni, sabrani i okrenuti jedni drugima, naglašavajući da su ljubav prema domovini, zajedništvo i bratska povezanost između Srbije i Republike Srpske jači od svake nepravde. Vlada Srbije, dodao je, nastavit će pružati podršku narodu u RS.