NESTALO I STRUJE

Zbog jakog nevremena odgođena Sinjska alka

Sinjska alka okupila je cijeli državni vrh na čelu s predsjednikom Milanovićem i premijerom Plenkovićem

3.8.2025

Zbog snažnog nevremena u Sinju odgođena je tradicionalna Sinjska alka.

Vrhunac trodnevnih svečanosti, koje se 310. put održavaju u spomen na pobjedu nad Turcima 1715. godine, trebalo je da predstavlja današnje viteško nadmetanje. 

Sinjska alka okupila je cijeli državni vrh na čelu s predsjednikom Zoranom Milanovićem i premijerom Andrejem Plenkovićem, međutim, jaka kiša počela je padati malo prije početka nadmetanja, nakon čega se povorka povukla ka Alkarskim dvorima. 

Lokalni mediji navode da je nestalo i struje. Za sada nije poznato hoće li se Alka održati.

# SINJ
# SINJSKA ALKA
