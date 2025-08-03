Zbog jakog nevremena odgođena Sinjska alka

Zbog snažnog nevremena u Sinju odgođena je tradicionalna Sinjska alka.

Vrhunac trodnevnih svečanosti, koje se 310. put održavaju u spomen na pobjedu nad Turcima 1715. godine, trebalo je da predstavlja današnje viteško nadmetanje.

Sinjska alka okupila je cijeli državni vrh na čelu s predsjednikom Zoranom Milanovićem i premijerom Andrejem Plenkovićem, međutim, jaka kiša počela je padati malo prije početka nadmetanja, nakon čega se povorka povukla ka Alkarskim dvorima.

Lokalni mediji navode da je nestalo i struje. Za sada nije poznato hoće li se Alka održati.