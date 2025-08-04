U komšiluku BiH: Žena osvojila Eurojackpot, njena izjava sve iznenadila!

Prošle sedmice na glavnu blagajnu Hrvatske Lutrije, pokucala je sretna dobitnica iz Splita, koja je 18. jula pogodila 5 brojeva na Eurojackpotu i osvojila 215.993,30 eura.

Inače je redovna igračica Eurojackpota i Lota 7, uvijek je birala iste brojeve, ali sada planira malu promjenu.

- Naravno da ću nastaviti igrati i dalje, samo ću sada promijeniti brojeve - izjavila je sretna dobitnica uz osmijeh.

Iako je na aplikaciji Hrvatske Lutrije odmah uočila da je pogodila peticu, ostala je potpuno mirna.

Kaže da je uvijek igrala s vjerom u dobitak i da je za nju to bilo samo pitanje vremena.