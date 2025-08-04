Sutkinja objasnila zašto je pustila Sanadera: Ima 72 godine i 15 dijagnoza

Sutkinja Županijskog suda u Sisku Božena Perić objasnila je okolnosti pod kojima je bivši premijer Ivo Sanader izašao na uvjetnu slobodu, navodeći da on ima 15 dijagnoza i 72 godine života.

Perić objasnila razloge

U izjavi za medije, Perić je objasnila razloge zašto je Sanader danas pušten na uvjetnu slobodu iz kaznionice Lipovica, nakon što je odslužio dvije trećine kazne.

Rekla je kako Sanader ima sigurno 15 dijagnoza koje su bile navedene u njegovu prijedlogu za puštanje na slobodu i u izvještaju kaznionice.

"Radi se o zatvoreniku koji ima 72 godine, ali to nije bilo od utjecaja, nego svi oni razlozi su bili prvenstveno bitni da smo odlučili prihvatiti uvjetni otpust", kazala je sutkinja Županijskog suda u Sisku.

Svaki zatvorenik prema članku 59. Kaznenog zakona može zatražiti puštanje na uvjetni otpust nakon izdržane polovice kazne (to je bilo prije dvije godine op.a.), a kod Sanadera je to zatraženo nakon što je skoro izdržao dvije trećine, dakle 11 godina od 18 godina na koje je osuđen, ističe Perić, prenosi Index.

Sanader danas izašao

Podsjetimo, bivši premijer Ivo Sanader izašao je jutros na uvjetnu slobodu iz kaznionice Lipovica nakon što je odslužio dvije trećine kazne.

Kako je pojasnio odvjetnik Dragan Crnković ispunili su se svi zakonski uvjeti da bivši premijer izađe na slobodu. Rekao je da je osim njegovih godina života, jedan od razloga koji su naveli u molbi za puštanje, njegovo zdravstveno stanje, ali to nisu osnovni razlozi, napominje, već i činjenica da udovoljava članku 59. Kaznenog zakona. Polovicu kazne, ističe, prošao je još 15. kolovoza 2023.

"To bi gospodin Sanader trebao obaviti u toku dana i to su njegove danas dvije obaveze" rekao je Crnković.

Imat će obvezu policiji se javljati svakog mjeseca, neće smjeti promijeniti prebivalište i boravište i njega sada formalno preuzima Županijski sud u Zagrebu, od tog suda mora tražiti rješenje suca da bi promijenio prebivalište i boravište, pojasnio je odvjetnik.

Na pitanje novinara znači li to da će imati ograničeno kretanje, odgovorio je niječno.

"Ne znam, može upaliti auto, otići do Splita. Samo ako trajnije misli promijeniti prebivalište i boravište mora dobiti dozvolu", pojasnio je odvjetnik Crnković.

U ovom trenutku nisu razmišljali hoće li putovati izvan Evropske unije i da im je najbitnije bilo da se usvoji njihova molba za puštanjem na slobodu.



