VELIKA MATERIJALNA ŠTETA

Nevrijeme poharalo zaljev: Munje sijevale, vjetar čupao krovove

Mnogi automobili koji su bili parkirani na zemlji, uz put, gotovo su propali do pola u zemlju, jer je kiša nanijela mnogo pijeska i vode

Vjetar nosio ležaljke. TikTok

Dž. R.

4.8.2025

Snažno nevrijeme poharalo je Bokokotorski zaljev i napravilo veliku materijalnu štetu u okolini Herceg Novog.

Snažan vjetar spustio se sa okolnih planina i donio kišu i grad dok su munje neprestano sijevale.

Cijelu noć nije bilo sna za ugostitelje ni turiste zbog nevremena. U Bijeloj, Baošićima i Đenovićima, vjetar je počupao veš sa štrikova, odnio ležaljke iz kafića, a mnogima je grad polupao krovove, pa je ubrzo sve i prokislo.

– Nije bilo normalno, hučalo i bučalo, dan je bio pravi ljetnji, a onda uveče katastrofa – kaže jedan od turista koji se zatekao u Đenovićima.

Mnogi automobili koji su bili parkirani na zemlji, uz put, gotovo su propali do pola u zemlju, jer je kiša nanijela mnogo pijeska i  vode.

Ponedjeljak je počeo s kišom, oluja se stišala, ali je nebo i dalje oblačno. Prema dostupnim podacima o prognozi, od popodneva kreće razvedravanje.

U Herceg Novom ljudi su se od pljuska sakrili ispod nadstrešnica ugostiteljskih objekata koji se nalaze tik uz more, dok su ostali bježali od kiše.

