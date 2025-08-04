Nevrijeme poharalo zaljev: Munje sijevale, vjetar čupao krovove

Snažno nevrijeme poharalo je Bokokotorski zaljev i napravilo veliku materijalnu štetu u okolini Herceg Novog.

Snažan vjetar spustio se sa okolnih planina i donio kišu i grad dok su munje neprestano sijevale.

Cijelu noć nije bilo sna za ugostitelje ni turiste zbog nevremena. U Bijeloj, Baošićima i Đenovićima, vjetar je počupao veš sa štrikova, odnio ležaljke iz kafića, a mnogima je grad polupao krovove, pa je ubrzo sve i prokislo.

– Nije bilo normalno, hučalo i bučalo, dan je bio pravi ljetnji, a onda uveče katastrofa – kaže jedan od turista koji se zatekao u Đenovićima.

Mnogi automobili koji su bili parkirani na zemlji, uz put, gotovo su propali do pola u zemlju, jer je kiša nanijela mnogo pijeska i vode.