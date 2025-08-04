Uoči Thompsonovog koncerta u Sinju: Pjevali pjesme koje veličaju ustaške zločine i ubijanje Srba, policija ih uhapsila

U Sinju se večeras održava koncert Marka Perkovića Thompsona, a uoči njega u jednog ugosisteljskom objektu s razglasa je puštena skandalozna pjesma "Jasenovac i Gradiška Stara", koja slavi ustaške zločine.
O kakvoj pjesmi je riječ najbolje govori njen tekst:
- Jasenovac i Gradiška Stara, to je kuća Maksovih mesara
Kroz Imotski kamioni žure, voze crnce Francetića Jure
U Čapljini klaonica bila, puno Srba Neretva nosila
Oj, Neretvo, teci niza stranu, nosi Srbe plavome Jadranu
Ko je moga zamisliti lani, da će Božić slavit partizani
Ko je reka, je** li ga ćaća, da se Crna Legija ne vraća
Gospe sinjska, ako si u stanju, uzmi Stipu, a vrati nam Franju
Oj, Račane, je** ti pas mater, i onome tko je glasa za te
Sjajna zvijezdo iznad Metkovića, pozdravi nam Antu Pavelića.
Iz policije su naveli da je uhapšeno pet osoba zbog pjevanja neprimjerenih pjesama, neprimjerenih uzvika i poticanja drugih da se tako ponašanju.
Iz policije su naveli da su ispred ugostiteljskog objekta u Glavičinoj ulici uočena četiri muškarca koja nisu prestajala s protupravnim ponašanjem i nakon što su upozoreni. Uhapšeni su. Naknadno je na toj lokaciji uhapšen još jedan muškarac zbog identičnog protupravnog ponašanja.
Ističu da je i sinoć oko 23 sata u centru Sinja policija utvrdila da jedna ženska osoba iz ugostiteljskog objekta puštala pjesme neprimjerenog sadržaja.
Protiv svih tih osoba provodi se kriminalističko istraživanje.
Iz policije su napomenuli da policijski službenici u skladu sa Zakonom o policijskim poslovima i ovlastima snimaju javno okupljanje i za sva utvrđena protupravna ponašanja biti će provedeno kriminalističko istraživanje.
Do ovog trenutka od 55 osoba je oduzeto oko 189 komada različitih pirotehničkih, a dvojica muškarca su dovedena jer su kršili zabranu letenja.