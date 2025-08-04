Uoči Thompsonovog koncerta u Sinju: Pjevali pjesme koje veličaju ustaške zločine i ubijanje Srba, policija ih uhapsila

U Sinju se večeras održava koncert Marka Perkovića Thompsona, a uoči njega u jednog ugosisteljskom objektu s razglasa je puštena skandalozna pjesma "Jasenovac i Gradiška Stara", koja slavi ustaške zločine.

O kakvoj pjesmi je riječ najbolje govori njen tekst:

- Jasenovac i Gradiška Stara, to je kuća Maksovih mesara

Kroz Imotski kamioni žure, voze crnce Francetića Jure

U Čapljini klaonica bila, puno Srba Neretva nosila

Oj, Neretvo, teci niza stranu, nosi Srbe plavome Jadranu

Ko je moga zamisliti lani, da će Božić slavit partizani

Ko je reka, je** li ga ćaća, da se Crna Legija ne vraća

Gospe sinjska, ako si u stanju, uzmi Stipu, a vrati nam Franju

Oj, Račane, je** ti pas mater, i onome tko je glasa za te

Sjajna zvijezdo iznad Metkovića, pozdravi nam Antu Pavelića.