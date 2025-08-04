Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

NAKON UPOZORAVANJA

Uoči Thompsonovog koncerta u Sinju: Pjevali pjesme koje veličaju ustaške zločine i ubijanje Srba, policija ih uhapsila

Protiv svih tih osoba provodi se kriminalističko istraživanje

Haos u Sinju - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
+4
S. S.

4.8.2025

U Sinju se večeras održava koncert Marka Perkovića Thompsona, a uoči njega u jednog ugosisteljskom objektu s razglasa je puštena skandalozna pjesma "Jasenovac i Gradiška Stara", koja slavi ustaške zločine.

O kakvoj pjesmi je riječ najbolje govori njen tekst: 

- Jasenovac i Gradiška Stara, to je kuća Maksovih mesara

Kroz Imotski kamioni žure, voze crnce Francetića Jure

U Čapljini klaonica bila, puno Srba Neretva nosila

Oj, Neretvo, teci niza stranu, nosi Srbe plavome Jadranu

Ko je moga zamisliti lani, da će Božić slavit partizani

Ko je reka, je** li ga ćaća, da se Crna Legija ne vraća

Gospe sinjska, ako si u stanju, uzmi Stipu, a vrati nam Franju

Oj, Račane, je** ti pas mater, i onome tko je glasa za te

Sjajna zvijezdo iznad Metkovića, pozdravi nam Antu Pavelića.

Iz policije su naveli da je uhapšeno pet osoba zbog pjevanja neprimjerenih pjesama, neprimjerenih uzvika i poticanja drugih da se tako ponašanju.

Iz policije su naveli da su ispred ugostiteljskog objekta u Glavičinoj ulici uočena četiri muškarca koja nisu prestajala s protupravnim ponašanjem i nakon što su upozoreni. Uhapšeni su. Naknadno je na toj lokaciji uhapšen još jedan muškarac zbog identičnog protupravnog ponašanja.

Ističu da je i sinoć oko 23 sata u centru Sinja policija utvrdila da jedna ženska osoba iz ugostiteljskog objekta puštala pjesme neprimjerenog sadržaja.

Protiv svih tih osoba provodi se kriminalističko istraživanje.

Iz policije su napomenuli da policijski službenici u skladu sa Zakonom o policijskim poslovima i ovlastima snimaju javno okupljanje i za sva utvrđena protupravna ponašanja biti će provedeno kriminalističko istraživanje.

Do ovog trenutka od 55 osoba je oduzeto oko 189 komada različitih pirotehničkih, a dvojica muškarca su dovedena jer su kršili zabranu letenja.

# MARKO PERKOVIĆ THOMPSON
# SINJ
PRIKAŽI KOMENTARE (11)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.