Državljani Crne Gore i Srbije uhapšeni na Malti za prevoz kokaina: U vozilu se nalazila i djevojčica (2)

Državljanin Crne Gore B.O. (27) i državljanka Srbije N.V. (28) uhićeni su na Malti zbog sumnje da su članovi međunarodne kriminalne skupine koja se bavi krijumčarenjem opojnih droga, priopćilo je Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Srbije.

U suradnji policije Srbije i Malte, osumnjičeni su identificirani kao kuriri organizirane mreže koja već dulje vrijeme opskrbljuje narko-tržište Malte kokainom, marihuanom i sintetičkim drogama.

Sumnja se da su drogu prevozili u osobnim vozilima, koristeći unaprijed pripremljena skrovišta i šupljine u vozilu, s ciljem isporuke krajnjim korisnicima na Malti.

Specijalna jedinica za borbu protiv droge malteške policije zaustavila je jučer vozilo u kojem su se nalazili B.O. i N.V., zajedno s dvogodišnjom djevojčicom. Tijekom pretrage uočena je promjena registarskih oznaka – sa srpskih na švicarske – a u skrivenim prostorima vozila, točnije u dvostrukom naslonu stražnjeg sjedala, pronađena su tri kilograma kokaina, 20 kilograma marihuane te oko 1.000 tableta ekstazija.

Prema informacijama MUP-a, kriminalna skupina čiji su članovi državljani Crne Gore i Srbije koristila je žene i maloljetnike kao suputnike, kako bi prikrila stvarnu svrhu putovanja.

Nadležne pravosudne vlasti Malte odredile su pritvor osumnjičenima, dok je dijete povjereno tamošnjim socijalnim službama.