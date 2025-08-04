Uništeno više od 930 tona zaplijenjenih cigareta u Crnoj Gori

U Crnoj Gori uništeno je više od 930 tona cigareta koje su prethodno zaplijenjene u Slobodnoj zoni Luke Bar, saopštio je potpredsjednik crnogorske Vlade za politički sistem, pravosuđe i borbu protiv korupcije Momo Koprivica.

Prema njegovim riječima, proces uništavanja nelegalnog duhana odvija se prema planu i dobro napreduje.

Radove na uništavanju zaplijenjenih cigareta izvodi državna firma "Deponija" d.o.o., a očekuje se da će čitav posao biti završen početkom septembra.

Više od 150.000 paketa cigareta, bez akciznih markica, vrijednosti desetine miliona eura, zaplijenjeno je prije tri godine u Slobodnoj zoni Luke Bar. Nakon okončanja sudskih sporova koje su pokrenuli bivši vlasnici, država je postala vlasnik tog duhana, a potom je odlučeno da on bude uništen. Taj proces je trenutno u toku.

Koprivica je uputio zahvalnost britanskoj carini (HMRC) na podršci i pomoći crnogorskim institucijama, prenosi RTCG.

- Uništenje se vrši pod videonadzorom, uz prisustvo timova i komisije koje čine domaći carinski i policijski službenici, te predstavnici HMRC-a. Proces se odvija na vjerodostojan i uređen način. Ovim udarom na šverc duhana, udarili smo u srce crnogorskog podzemlja - naglasio je Koprivica.