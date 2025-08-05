Oglasio se voditelj Sarapa: Sve je bilo normalno, Glišić se šalio i onda se nešto desilo

Ministar za javna ulaganja Darko Glišić gostovao je u emisiji koju vode Predrag Sarapa i Dea Đurđević na Pink televiziji, ali nije uspio da završi svoje gostovanje, jer je doživjeo težak moždani udar.

Sarapa se oglasio nakon što je pozlilo ministru Darku Glišiću.

- Sve je bilo normalno, ništa nije ukazivalo na to. Šalio se kao i uvijek i kada je pokušao da odgovori na pitanje u studiju nešto se desilo - rekao je Predrag Sarapa.

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar potvrdio je ozbiljnost situacije.

- Ministar Darko Glišić je odmah prevezen u Urgentni centar u veoma teškom stanju, bez svesti. Radi se dijagnostika, u toku je, deo dijagnostike je završen. Uključena je i terapija, ponavljam, radi se u izuzetno ozbiljnom stanju, tako da ono što se zna, što poznaje medicina, bit će primjenjeno, bit će učinjeno - izjavio je ministar zdravlja Zlatibor Lončar.