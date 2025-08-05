PROGRAM ODMAH PREKINUT

Evo kako su reagovali voditelji kada je Glišiću pozlilo

Došao je u studio raspoložen i spreman za razgovor, a onda je sve odjednom počelo da se dešava, rekla je Đurđević

Snimak iz studija. Screenshot

M. Až.

5.8.2025

Ministru za javna ulaganja Darku Glišiću iznenada je pozlilo tokom gostovanja u jutarnjem programu televizije Pink, dok su s njim razgovarali voditelji Dea Đurđević i Predrag Sarapa.

Sve se dogodilo neočekivano, u trenutku kada je Glišić trebalo da odgovori na jedno od pitanja.

– Da li vam je dobro? – istovremeno su ga upitali Dea i Sarapa, primijetivši da nešto nije u redu. Glišić nije uspio da odgovori, a voditeljka je odmah reagovala:

– Jeste li dobro? Čekajte! Režija, hajde da pustimo nešto! – povikala je Đurđević, nakon čega je program prekinut, a pozvana je Hitna pomoć.

Prema nezvaničnim informacijama, ministru je pozlilo usljed moždanog udara i trenutno se nalazi u teškom stanju.

Dea Đurđević se oglasila i rekla da ništa nije ukazivalo na to da se Glišić ne osjeća dobro.

– Vidjeli ste tačno šta se desilo, ne znam ni šta bih mogla više da dodam na tu temu. Nakon toga je stigla Hitna pomoć, odvezli su ga, i iskreno se nadam da će sve biti u redu. Darko se sve vrijeme herojski držao, isto i nakon što je izašao iz studija. Bog je uvijek uz hrabre i dobre ljude, tako da iskreno vjerujem da će se izvući i da će sve biti dobro – izjavila je voditeljka za Blic, te objasnila kako se sve dogodilo iznenada:

– Ništa nije ukazivalo na to da se Darko loše osjeća. Došao je u studio raspoložen i spreman za razgovor, a onda je sve odjednom počelo da se dešava. Našu reakciju ste jasno mogli da vidite.

I Predrag Sarapa je potvrdio da nije bilo nikakvih znakova da bi moglo doći do takvog stanja.

– Sve je bilo normalno, ništa nije ukazivalo na to. Šalio se kao i uvijek, a kad je pokušao da odgovori na pitanje u studiju – nešto se dogodilo – rekao je Sarapa.

# SRBIJA
# DARKO GLIŠIĆ
