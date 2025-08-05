Evo kako su reagovali voditelji kada je Glišiću pozlilo

Ministru za javna ulaganja Darku Glišiću iznenada je pozlilo tokom gostovanja u jutarnjem programu televizije Pink, dok su s njim razgovarali voditelji Dea Đurđević i Predrag Sarapa.

Sve se dogodilo neočekivano, u trenutku kada je Glišić trebalo da odgovori na jedno od pitanja.

– Da li vam je dobro? – istovremeno su ga upitali Dea i Sarapa, primijetivši da nešto nije u redu. Glišić nije uspio da odgovori, a voditeljka je odmah reagovala:

– Jeste li dobro? Čekajte! Režija, hajde da pustimo nešto! – povikala je Đurđević, nakon čega je program prekinut, a pozvana je Hitna pomoć.

Prema nezvaničnim informacijama, ministru je pozlilo usljed moždanog udara i trenutno se nalazi u teškom stanju.

Dea Đurđević se oglasila i rekla da ništa nije ukazivalo na to da se Glišić ne osjeća dobro.