Evo kako su reagovali voditelji kada je Glišiću pozlilo

Ministru za javna ulaganja Darku Glišiću iznenada je pozlilo tokom gostovanja u jutarnjem programu televizije Pink, dok su s njim razgovarali voditelji Dea Đurđević i Predrag Sarapa.
Sve se dogodilo neočekivano, u trenutku kada je Glišić trebalo da odgovori na jedno od pitanja.
– Da li vam je dobro? – istovremeno su ga upitali Dea i Sarapa, primijetivši da nešto nije u redu. Glišić nije uspio da odgovori, a voditeljka je odmah reagovala:
– Jeste li dobro? Čekajte! Režija, hajde da pustimo nešto! – povikala je Đurđević, nakon čega je program prekinut, a pozvana je Hitna pomoć.
Prema nezvaničnim informacijama, ministru je pozlilo usljed moždanog udara i trenutno se nalazi u teškom stanju.
Dea Đurđević se oglasila i rekla da ništa nije ukazivalo na to da se Glišić ne osjeća dobro.
– Vidjeli ste tačno šta se desilo, ne znam ni šta bih mogla više da dodam na tu temu. Nakon toga je stigla Hitna pomoć, odvezli su ga, i iskreno se nadam da će sve biti u redu. Darko se sve vrijeme herojski držao, isto i nakon što je izašao iz studija. Bog je uvijek uz hrabre i dobre ljude, tako da iskreno vjerujem da će se izvući i da će sve biti dobro – izjavila je voditeljka za Blic, te objasnila kako se sve dogodilo iznenada:
– Ništa nije ukazivalo na to da se Darko loše osjeća. Došao je u studio raspoložen i spreman za razgovor, a onda je sve odjednom počelo da se dešava. Našu reakciju ste jasno mogli da vidite.
I Predrag Sarapa je potvrdio da nije bilo nikakvih znakova da bi moglo doći do takvog stanja.
– Sve je bilo normalno, ništa nije ukazivalo na to. Šalio se kao i uvijek, a kad je pokušao da odgovori na pitanje u studiju – nešto se dogodilo – rekao je Sarapa.