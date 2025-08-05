Ana Brnabić o stanju Darka Glišića: "Normalan čovjek ne može shvatiti one koji se raduju tuđoj nesreći"

Ana Brnabić, predsjednica Skupštine Srbije, izjavila je da je danas "jako težak i tužan dan za sve nas" nakon što je ministar za javna ulaganja Darko Glišić doživio moždani udar uživo u jutarnjem programu TV Pink.

- Želim pružiti svu svoju podršku i ljubav Darku Glišiću i njegovoj porodici. Ovo nas je sve duboko pogodilo. Darko Glišić je jedan od najvoljenijih i najpredanijih članova, te jedan od najbližih saradnika Vučića. Danas je zaista težak i tužan dan za sve nas. Iskreno se nadam da će se oporaviti - rekla je Ana Brnabić.

- Bilo koja normalna osoba ne može razumjeti ljude koji se raduju tuđoj nesreći - dodala je.

Komentarisala je i neprikladne komentare pojedinih opozicionih lidera na račun zdravstvenog stanja Darka Glišića.

- Teško je u ovom trenutku obraćati pažnju na takve ljude jer su naše misli s Darkom i njegovom porodicom. Svaki normalan čovjek u ovoj hrabroj Srbiji ne može razumjeti one koji slave tuđu nesreću. Nevjerovatno je da ni na ovakav dan ne mogu napraviti pauzu. Darko ima porodicu koja sada mora trpjeti uvrede, slavlje i laži koje ti ljudi šire o čovjeku koji se bori za život. Pokazali su da nemaju ništa dobro da ponude Srbiji. To su ljudi koje bi odbacilo i dno kace - navela je Brnabić.

Prema njenim riječima, ti ljudi dolaze sa "margina koje Srbija nikada nije ni poznavala".

- Nemaju ljudskosti u sebi. Naravno da su lagali da se Vučić radovao ubistvu Đinđića jer su polazili od sebe. Oni uvijek polaze od sebe, od svoje zloće i želje da se raduju tuđoj nesreći, pa zato i lažu. Predsjednik je ponovo bio u pravu kada je rekao da svako kreće od sebe. Ne mogu vjerovati i pitam se kako je naša Srbija došla do toga da su ti ljudi opozicija. Ne opozicija SNS-u ili Vučiću, oni više nisu opozicija ni Srbiji – oni su opozicija zdravom razumu - zaključila je Brnabić.