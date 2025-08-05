PREDSJEDNIK SRBIJE

Vučić ugostio Meloni u Beogradu: Ova posjeta je poruka povjerenja

Poželio da dvije zemlje i dalje povezuju "prijateljstvo, saradnja i zajednički rad za stabilnost i prosperitet naših naroda"

Vučić i Meloni.

5.8.2025

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ugostio je predsjednicu Vlade Italije Đorđu Meloni (Giorgia Meloni), koja boravi u radnoj posjeti Srbiji, javlja Anadolu.

- Ova posjeta je poruka povjerenja i zajedničke vizije budućnosti ujedinjene Evrope i hvala premijerki Meloni što je došla u Beograd i na taj način još jednom poslala snažnu poruku podrške Srbiji - izjavio je Vučić na Instagram nalogu buducnostsrbijeav.

Izrazio je dobrodošlicu i zahvalnost premijerki Italije "na važnoj posjeti i poštovanju koje ukazuje našoj zemlji i narodu", dodavši kako Srbija "pamti prijatelje i nikada ne zaboravlja one koji su uz nas u ključnim trenucima".

Vučić je poželio da dvije zemlje i dalje povezuju "prijateljstvo, saradnja i zajednički rad za stabilnost i prosperitet naših naroda".

# SRBIJA
# ITALIJA
# ALEKSANDAR VUČIĆ
# GIORGIA MELONI
