Ana Brnabić se požalila šefu Delegacije EU na retoriku iz Hrvatske

Predsjednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić izrazila je u utorak zabrinutost zbog, kako je navela, "izostanka adekvatne reakcije na govor mržnje u Hrvatskoj" tokom sastanka s novim šefom Delegacije Evropske unije u Srbiji Andreasom fon Bekeratom, saopćeno je iz njenog ureda.

Brnabić se prvi put službeno sastala s evropskim diplomatom nakon što je fon Bekerat prošlog mjeseca predao vjerodajnice i preuzeo dužnost voditelja misije EU u Beogradu.

Tokom razgovora, Brnabić je istakla da ponašanje Hrvatske, kao države članice EU, "nije u skladu s temeljnim vrijednostima koje Unija promoviše i štiti".

Mediji pišu da njen komentar dolazi u kontekstu tenzija između Beograda i Zagreba, koje se redovno pojačavaju pred i tokom obilježavanja godišnjice vojno-redarstvene operacije Oluja. Dok se u Hrvatskoj 5. augusta slavi Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Srbija taj datum obilježava kao dan "egzodusa" Srba iz Hrvatske.

Brnabić je, uprkos kritikama na račun Hrvatske, naglasila da "Srbija ostaje vjerodostojan partner Evropskoj uniji" te da je "punopravno članstvo u EU strateški državni cilj".

Ocijenila je i da je predstojeći period od posebne važnosti za obnovu povjerenja građana u evropsku perspektivu Srbije, izražavajući uvjerenje da će saradnja s novim šefom Delegacije EU biti uspješna.

Fon Bekerat je potvrdio "snažnu posvećenost EU evropskom putu Srbije", ističući važnost ubrzanja reformi u oblasti vladavine prava, medija, izbornog zakonodavstva i dobrosusjedskih odnosa.

Također je, kako stoji u saopćenju, naglasio potrebu "suzdržavanja od retorike koja može dovesti do porasta tenzija, kako unutar zemlje, tako i u regiji".