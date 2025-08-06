Srbijanski ministar pravde Nenad Vujić najavio: Novi krivični zakon za dijeljenje eksplicitnih snimaka

Srbijanski ministar pravde Nenad Vujić hitno se oglasio i najavio da će u Krivični zakonik Srbije biti dodano novo krivično djelo, kolokvijalno nazvano "osvetničkom pornografijom“ , piše Telegraf.rs.

Vujić je objasnio da zakoni nisu statični dokumenti, već moraju pratiti društvene promjene i pojavu novih oblika kriminala. Posebno je istaknuto da je širenje privatnih eksplicitnih fotografija ili snimaka, uz prijetnje objavljivanjem, postalo alarmantno rasprostranjeno.

Takozvana osvetnička pornografija definiše se kao distribuiranje ili prijetnja distribucijom privatnih snimaka i fotografija seksualne prirode s ciljem da se žrtva osramoti, ponizi ili uplaši .

Plan je da se zakonodavne izmjene pred Narodnom skupštinom nađu na jesen, u paketu s izmjenama Krivičnog zakona i zakona vezanih uz zaštitu maloletnika, nasilje u porodici i pravosudne procedure .