Dačić o oduzimanju mandata Dodiku: "Ko misli da ćemo to mirno prihvatiti, duboko se vara"

Potpredsjednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Srbije, Ivica Dačić, komentarisao je odluku o oduzimanju mandata predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku i ocijenio je kao "najveći politički udar na srpski narod od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma do danas".

Dačić je ovu odluku nazvao spornom i naglasio da predstavlja direktan napad na Republiku Srpsku, te da srpski narod neće šutjeti pred nepravdom.

- Ako danas mogu da smijene predsjednika izabranog na izborima, sutra mogu da ukinu i samu Republiku Srpsku. Srpski narod neće šutjeti na nepravdu. I svako ko misli da ćemo na to gledati skrštenih ruku duboko se vara - poručio je Dačić za Srnu.

Na sjednici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine (CIK BiH), održanoj danas, Miloradu Dodiku je jednoglasno oduzet mandat predsjednika Republike Srpske.

Ova odluka uslijedila je nakon što je Dodik pravosnažno osuđen na godinu dana zatvora, te mu je izrečena zabrana obavljanja funkcije predsjednika RS na šest godina.