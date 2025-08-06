Slovenija uvodi skraćeno radno vrijeme za starije radnike

Od 1. januara 2026. godine u Sloveniji će djelimično stupiti na snagu novi zakon koji omogućava zaposlenima koji se približavaju penziji da smanje svoje radno vrijeme, uz niz drugih promjena na tržištu rada.

Prema novim propisima, radnici stariji od 58 godina ili oni sa najmanje 35 godina radnog staža moći će birati između slobodnog petka, produženog vikenda, ili skraćenog radnog vremena od šest sati dnevno. Ovaj model, poznat kao 80-90-100, znači da će raditi 80% punog radnog vremena, ali primati 90% plate i ostvarivati pune doprinose, slično uspješnim sistemima u Islandu, Irskoj i Njemačkoj. Pilot-projekti u slovenačkim tehnološkim kompanijama pokazali su pozitivne efekte u vidu veće produktivnosti i smanjenog broja izostanaka.

Ministarstvo rada, porodice, socijalnih pitanja i jednakih mogućnosti, na čijem je čelu Luka Mesec iz stranke Levica, najavljuje da će, ukoliko se izmjene pokažu uspješnima, nastaviti liberalizaciju radnih propisa. Do kraja 2028. godine moguća su dodatna poboljšanja, poput radne sedmice od 38 sati, obaveznog božićnog bonusa za sve zaposlene i dodataka za rad subotom.

Također, nezaposleni će od 2026. dobiti veće naknade – maksimalni iznos u prva tri mjeseca nakon gubitka posla biće 130% prosječne bruto minimalne zarade, što trenutno prelazi 1.660 eura. Nakon toga, naknade će postepeno opadati.

Povećane minimalne satnice i bolji uslovi rada očekuju učenike, studente i učesnike javnih radova. Posebni podsticaji za zapošljavanje osoba starijih od 59 godina biće do 40% mjesečne neto naknade, a ova kategorija dobiće pravo na više dozvoljenih sati povremenog rada. Penzionerima se povećava mjesečni limit rada sa 60 na 85 sati, što im omogućava veći godišnji prihod.

Međutim, Ministarstvo finansija, pod vođstvom Klemna Boštjančiča, upozorava na finansijske izazove ovih mjera. Procjenjuje se da će ukupni troškovi za državni budžet premašiti 40 miliona eura, zbog čega će se donošenje podzakonskih akata odvijati postepeno, do kraja 2028. godine, pod uslovom da sadašnja lijevo-centristička vlada ostane na vlasti.