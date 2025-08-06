Vučić o zdravstvenom stanju ministra Glišića: "Pomjera ruku i nogu, morat će da miruje 15 dana"

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se povodom zdravstvenog stanja ministra Darka Glišića, koji je doživio moždani udar tokom gostovanja na televiziji Pink.

- Darko je dobro i to se desilo noćas. Kada kažem dobro, mislim uslovno dobro. Pomjera i desnu ruku i nogu, mnogo je bolje - rekao je Vučić.

On je pojasnio da je došlo do pucanja vratne karotide, što je izazvalo hematom na mozgu.

- Nisam stručnjak, ali koliko sam obaviješten, došlo je do pucanja karotide, i ona je napravila hematom na mozgu. Srećom, sve se dogodilo u studiju koji je blizu bolnice. U kontaktu sam s njegovom porodicom, moratz će 15 dana da se vodi računa o tome da arterija zaraste - poručio je Vučić.