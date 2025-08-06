OTKRIO NOVE DETALJE

Vučić o zdravstvenom stanju ministra Glišića: "Pomjera ruku i nogu, morat će da miruje 15 dana"

Nisam stručnjak, ali koliko sam obaviješten, došlo je do pucanja karotide, i ona je napravila hematom na mozgu, rekao je Vučić

Aleksandar Vučić. Anadolija

M. Až.

6.8.2025

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se povodom zdravstvenog stanja ministra Darka Glišića, koji je doživio moždani udar tokom gostovanja na televiziji Pink.

- Darko je dobro i to se desilo noćas. Kada kažem dobro, mislim uslovno dobro. Pomjera i desnu ruku i nogu, mnogo je bolje - rekao je Vučić.

On je pojasnio da je došlo do pucanja vratne karotide, što je izazvalo hematom na mozgu.

- Nisam stručnjak, ali koliko sam obaviješten, došlo je do pucanja karotide, i ona je napravila hematom na mozgu. Srećom, sve se dogodilo u studiju koji je blizu bolnice. U kontaktu sam s njegovom porodicom, moratz će 15 dana da se vodi računa o tome da arterija zaraste - poručio je Vučić.

# SRBIJA
# ALEKSANDAR VUČIĆ
# DARKO GLIŠIĆ
