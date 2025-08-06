Vučić nakon odluke CIK-a: "Samo mirno i bez eskalacije"

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da najnovija odluka Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, kojom se oduzima mandat Miloradu Dodiku, predstavlja "žarište neizvjesnosti", te je pozvao na očuvanje mira.

- To postaje žarište neizvjesnosti i mi moramo da budemo uz svoj narod i uz Republiku Srpsku. Daćemo sve da se sačuva mir i stabilnost, da ljudi mogu da planiraju svoju budućnost. I nadam se da će se pronaći izlaz iz teške krize u kojoj se nalazi i Republika Srpska i Bosna i Hercegovina. Neko je mislio da može da urušava legitimitet koji je dobijen od naroda, a moja molba je – samo mirno i bez ikakve eskalacije - rekao je Vučić.

Osvrnuo se i na reakciju Milorada Dodika, koji je izjavio da ne prihvata odluku CIK-a jer ga je izabrao narod.

- Ne mislim da je Dodik generator krize, već da odgovara na ono što se dogodilo. Naša politika će biti da uvijek budemo uz svoj narod i Republiku Srpsku, ali da gledamo da sačuvamo mir - poručio je Vučić.