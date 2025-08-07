Bivši američki ambasador u Srbiji pridružio se lobističkoj organizaciji: Jačanje veza sa SAD

Bivši američki ambasador u Srbiji, Kristofer Hil (Christopher R. Hill) pridružio se neprofitnoj organizaciji kao savjetnik, objavljeno je na njihovoj stranici.

Hill je obnašao dužnost ambasadora SAD u Srbiji u periodu od marta 2022. do januara 2025. godine pri čemu je od zemalja regije služio kao ambasador u Albaniji i Sjevernoj Makedoniji.

- Čast nam je što možemo poželjeti dobrodošlicu ambasadoru Kristoferu R. Hilu i dr. Kaušu Ari (Kaush Arha) kao višim savjetnicima Pupinove inicijative. Njihova imenovanja označavaju važan korak u proširenju prisustva i angažmana Pupinove inicijative u Vašingtonu, uz istovremeno očuvanje posvećenosti našoj nestranačkoj misiji podsticanja jačih veza između Srbije i Sjedinjenih Američkih Država - navodi se na webstranici Pupinove inicijative

S druge strane, Pupinova inicijativa je osnovana u oktobru 2023. godine kao neprofitna organizacija koja će raditi na promociji američko - srbijanskih odnosa. Inicijativu su osnovala trojica biznismena srbijanskih korijena u SAD na čelu sa predsjednikom Vukom Velebitom.

Bivši ambasador Hil jako dobro poznaje regiju Balkana zbog čega je bio čest gost različitih regionalnih događaja i foruma u Beogradu, a govori makedonski i srpski jezik.