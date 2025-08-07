Rubio na sastanku s Đurićem poručio: Važno je smanjiti tenzije s Kosovom i BiH

Marko Rubio (Marco), državni sekretar SAD, sastao se s ministrom vanjskih poslova Srbije Markom Đurićem.

State Department je objavio da je Rubio kazao Đuriću koliko je važno deeskalirati situaciju sa Kosovom i Bosnom i Hercegovinom.

- Državni sekretar Marko Rubio sastao se sa ministrom vanjskih poslova Srbije Markom Đurićem. Dogovorili su se da će Sjedinjene Države i Srbija održati bilateralni strateški dijalog kasnije ove godine kako bi produbili ekonomske i sigurnosne veze. Također su razgovarali o važnosti smanjenja tenzija na Zapadnom Balkanu, posebno sa Kosovom i Bosnom i Hercegovinom, kako bi se unaprijedila regionalna stabilnost i otvorio put ekonomskom rastu i prosperitetu. Sjedinjene Države su posvećene obostrano korisnim odnosima sa Srbijom koji služe našim građanima i našim interesima - navodi se u saopćenju.

Đurić je ranije objasnio razloge zbog kojih je zatražio podršku od Rubia.

- Zbog toga što nametanje odluka od strane neizabranih predstavnika samo dodatno podgrijava tenzije, kao što smo vidjeli u prethodnim danima, pritisci neodgovornih političara koji žele da smijene one koje je narod u Republici Srpskoj izabrao, ne mogu doprinijeti rješenju. Sa ljudima treba razgovarati, tražiti rješenje za probleme i imali smo priliku da predstavimo naše viđenje najvišem rukovodstvu ove zemlje - naveo je Đurić.