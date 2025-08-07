Bošnjačko vijeće u Crnoj Gori osudilo postavljanje spomenika: Pavle Đurišić je odgovoran za zločine nad hiljadama bošnjačkih civila

Bošnjačko vijeće u Crnoj Gori najoštrije je osudilo postavljanje spomenika ratnom zločincu i fašističkom kolaboracionisti Pavlu Đurišiću u selu Gornje Zaostro kod Berana i traži hitnu reakciju nadležnih organa, nadležnih Ministarstava i tužilaštva.

- Postavljanje spomenika Pavlu Đurišiću poznatom ratnom zločincu i osvjedočenom saradniku okupatora, na bilo kom mjestu u Crnoj Gori, smatramo grubom provokacijom i uvredom za pripadnike bošnjačkog naroda, ali i za sve ljude koji drže do multietničkog sklada i antifašističkih vrijednosti. Četnički komandant koji je odgovoran za etničko čišćenje i ratne zločine nad hiljadama bošnjačkih civila, o čemu lično svjedoči u dokumentima poslatim nadređenom Draži Mihailoviću, zaslužuje samo sramno poglavlje u udžbenicima i istorijskim čitankama kao podsjećanje na ove užasne zločine i njegovu saradnju sa fašističkim okupatorom – navode iz Bošnjačkog vijeća.

Dodaju da, ko god da je inicijator ovakvog čina, treba biti svjestan kakvu poruku šalje Bošnjacima i svim građanima koji drže do vrijednosti antifašističke, multietničke i multivjerske Crne Gore.

- Očekujemo od nadležnih organa da u najkraćem roku procesuiraju odgovorne i uklone spomenik ozloglašenom četničkom komandantu i ratnom zločincu, jer ovakav čin revizionizma, predstavlja udar na multietničko biće, demokratske vrijednosti i evropsku budućnost naše države Crne Gore – saopćili su iz Bošnjačkog vijeća u Crnoj Gori.