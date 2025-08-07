Milatović traži hitno uklanjanje spomenika četničkom komandantu Pavlu Đurišiću

Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović zatražio je u četvrtak hitno uklanjanje spomenika komandantu četničkog pokreta iz Drugog svjetskog rata i ratnom zločincu Pavlu Đurišiću, javlja Anadolu.

MIlatović je s tim u vezi zatražio hitno postupanje Opštine Berane, u kojoj je postavljen spomenik, kao i djelovanje Vlade, policije i tužilaštva.

- Crna Gora mora pokazati da je dosljedna u odbrani svojih temeljnih antifašističkih vrijednosti - poručio je predsjednik.

On je zatražio od nadležnih institucija da odmah preduzmu sve zakonske mjere: da utvrde odgovornost i bez odlaganja uklone spomenik.

- Podizanje spomen-obilježja osobi koja simbolizuje fašističku kolaboraciju, etničku i vjersku mržnju, i masovne zločine nad civilima, predstavlja direktan pokušaj rehabilitacije ideologije koja je u suprotnosti s temeljnim vrijednostima antifašističke Crne Gore - kazao je Milatović u objavi na platformi X.

Poručio je kako "antifašizam nije samo istorijska činjenica – on je živo i važeće opredjeljenje naše države, jasno utemeljeno u Ustavu i zakonima".