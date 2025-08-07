Crnogorski reis: Nedjela četničkog komandanta i dalje čekaju na pravdu

Reis Islamske zajednice u Crnoj Gori Rifat ef. Fejzić, oglasio se na platformi X povodom podizanja spomenika ratnom zločincu Pavlu Đurišiću u Beranama.

- Spomenik komandantu četničkog pokreta i mali djelić njegovih (ne)djela u II svjetskom ratu! Njegova (ne)djela i dalje čekaju na pravdu koju blokiraju crnogorske kulturne institucije – poručio je.