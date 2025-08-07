UHAPŠEN MUŠKARAC

Inspekcija u Beranama naložila da se spomenik četničkom komandantu Pavlu Đurišiću hitno ukloni

Ovim činom nedvosmisleno je potvrđeno da država ima mehanizme i volju da odlučno reaguje na svaki pokušaj narušavanja pravnog poretka, navodi se

Spomenik ratnom zločincu. Facebook

A. O.

7.8.2025

Predsjedniku Opštine Berane Đolu Lutovcu, inspektor za kulturna dobra Ministarstva kulture i medija uručio je zapisnik o inspekcijskom nadzoru, kojim je naloženo uklanjanje spomenika četničkom komandantu Pavlu Đurišiću odmah, a najduže u roku od tri dana.

Kako pišu Vijesti.me, uprava crnogorske policije je danas uhapsila Beranca inicijala V.D. (59) te podnijela krivičnu prijavu zbog krivičnog djela povreda i nedozvoljeno podizanje spomen obilježja.

Crnogorsko ministarstvo kulture i medija je potvrdilo pisanje "Vijesti" da je Lutovcu uručeno rješenje.

Kršenje zakona

U saopćenju je navedeno da postavljanje nelegalnog spomen-obilježja Pavlu Đurišiću u beranskom selu Gornje Zaostro predstavlja direktno kršenje zakona i grubo narušavanje temelja savremene, građanske i antifašističke Crne Gore.

Kažu da su odmah po saznanju naložili inspekcijski nadzor, a da je inspektorica za kulturna dobra tog resora izvršila uviđaj na terenu.

Izdat nalog

- Na osnovu uvida u činjenično stanje, izdat je nalog Opštini Berane da ukloni sporni spomenik po hitnom postupku, odmah, a najkasnije u roku od tri dana od dana prijema zapisnika. Rješenje je lično uručeno predsjedniku Opštine Berane, Đolu Lutovcu, koji je označen kao odgovorno lice za izvršenje – navedeno je u saopćenju.

Subjekat nadzora je dužan da o preduzetim mjerama pisano obavijesti Inspekciju za zaštitu kulturnih dobara u roku od dva dana od isteka roka koji je predviđen za otklanjanje nepravilnosti.

- Ovim činom nedvosmisleno je potvrđeno da država ima mehanizme i volju da odlučno reaguje na svaki pokušaj narušavanja pravnog poretka. Ministarstvo kulture i medija, u saradnji s drugim institucijama, nastavit će da štiti kulturno nasljeđe, historijsku istinu i vrijednosti na kojima počiva Crna Gora kao država slobodnih građana, ravnopravnosti i evropske budućnosti – navodi se u saopćenju. 

