Inspekcija u Beranama naložila da se spomenik četničkom komandantu Pavlu Đurišiću hitno ukloni

Predsjedniku Opštine Berane Đolu Lutovcu, inspektor za kulturna dobra Ministarstva kulture i medija uručio je zapisnik o inspekcijskom nadzoru, kojim je naloženo uklanjanje spomenika četničkom komandantu Pavlu Đurišiću odmah, a najduže u roku od tri dana.

Kako pišu Vijesti.me, uprava crnogorske policije je danas uhapsila Beranca inicijala V.D. (59) te podnijela krivičnu prijavu zbog krivičnog djela povreda i nedozvoljeno podizanje spomen obilježja.

Crnogorsko ministarstvo kulture i medija je potvrdilo pisanje "Vijesti" da je Lutovcu uručeno rješenje.

Kršenje zakona

U saopćenju je navedeno da postavljanje nelegalnog spomen-obilježja Pavlu Đurišiću u beranskom selu Gornje Zaostro predstavlja direktno kršenje zakona i grubo narušavanje temelja savremene, građanske i antifašističke Crne Gore.

Kažu da su odmah po saznanju naložili inspekcijski nadzor, a da je inspektorica za kulturna dobra tog resora izvršila uviđaj na terenu.

Izdat nalog

- Na osnovu uvida u činjenično stanje, izdat je nalog Opštini Berane da ukloni sporni spomenik po hitnom postupku, odmah, a najkasnije u roku od tri dana od dana prijema zapisnika. Rješenje je lično uručeno predsjedniku Opštine Berane, Đolu Lutovcu, koji je označen kao odgovorno lice za izvršenje – navedeno je u saopćenju.