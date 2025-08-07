Uhapšen Beranac zbog podizanja spomenika četničkom komandantu Pavlu Đurišiću: Policija mu pretresla i stan

Vujadina Dobrašinovića (59) iz Berana uhapsila je Uprava policije Crne Gore te podnijela krivičnu prijavu zbog krivičnog djela povreda i nedozvoljeno podizanje spomen obilježja.

Kako prenose Vijesti.me, nakon saslušanja kod tužioca, Dobrašinoviću je određeno zadržavanje do 72 sata.

"Vijestima" je ranije danas iz Osnovnog državnog tužilaštva u Beranama rečeno da su formirali predmet povodom postavljanja spomen obilježja Pavlu Đurišiću u selu Gornje Zaostro, u okviru kojeg se, kako su kazali, sprovode uviđajne radnje.

Saslušan u tužilaštvu

- Nakon saslušanja u Osnovnom državnom tužilaštvu u Beranama, određeno je zadržavanje do 72 sata za jedno lice (V.D), osumnjičeno za krivično djelo povreda i nedozvoljeno podizanje spomen obilježja u saizvršilaštvu iz čl. 411a u vezi čl.23 Krivičnog zakonika Crne Gore. Osumnjičeni je dana 07.08.2025. godine, u ranim jutarnjim satima, u selu Gornje Zaostro, opština Berane, zajedno sa NN licima, podigao spomen obilježje Pavlu Đurišiću, čije podizanje nije dozvoljeno. Izviđaj u ovom predmetu je u toku - saopćio je večeras zvanično beranski ODT.

Iz tog tužilaštva su rekli ranije danas da su, također, ovlaštenim policijskim službenicima Odjeljenja bezbjednosti u Beranama izdali obavezujuća uputstva, radi preduzimanja određenih radnji i prikupljanja obavještenja.

Nezakonito postavljanje

Kako su naveli iz Uprave policije Crne Gore, spomenik je nezakonito postavljen na "parceli u vlasništvu V.D."

Saopćili su i da su iz Ministarstva kulture i medija obaviješteni da će nadležni inspektor za kulturna dobra donijeti odgovarajuće rješenje za sprovođenje konkretnih zakonskih mjera i radnji u vezi sa nezakonitim podizanjem spomen-obilježja.

- Službenici Uprave policije su jutros preduzeli mjere i radnje iz svoje nadležnosti i identifikovali lice V.D. (59) iz Berana, koje je potom, nakon utvrđenih činjenica, po nalogu tužioca lišeno slobode. Naime, službenici Uprave policije su, prethodno došli do operativnih saznanja da je u mjestu Gornje Zaostro, na parceli u vlasništvu V.D, nezakonito postavljeno spomen-obilježje Pavlu Đurišiću. Policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Berane su odmah izašli na lice mjesta, gdje su preduzeli konkretne kriminalističko-tehničke mjere i radnje i sačinili foto-elaborat, nakon čega su o zatečenom stanju promptno obavijestili Osnovno državno tužilaštvo u Beranama i Više državno tužilaštvo u Bijelom Polju, kao i Ministarstvo kulture i medija i Sekretarijat za kulturu Opštine Berane, radi preduzimanja radnji iz njihove nadležnosti – navedeno je u saopćenju.

Obavljen uviđaj

Policajci su, po ovlaštenju tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Beranama, obavili uviđaj na licu mjesta, dok je inspektor Ministarstva kulture i medija, u prisustvu policijskih službenika, izvršio inspekcijski nadzor, o čemu je sačinio zapisnik.

- Policija je nakon sprovedenih mjera i radnji na osnovu kojih je nadležni državni tužilac ocijenio da se radi o krivičnom djelu za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti, lišila slobode V.D. zbog sumnje da je počinio krivično djelo iz člana 411a Krivičnog zakonika Crne Gore – povreda i nedozvoljeno podizanje spomen obilježja – saopćeno je.

Kažu da je policija, u postupku do podnošenja krivične prijave, prikupila obavještenja od više osoba i pretresla stan i druge prostorije koje koristi osumnjičeni.