Spajić o podizanju spomenika četničkom vojvodi: Revizija historije uzaludan posao onima koji imaju loše namjere u vezi s našom EU budućnošću

Premijer Crne Gore Milojko Spajić oglasio se povodom nelegalno postavljenog spomen obilježja u Beranama četničkom vojvodi i ratnom zločincu Pavlu Đurišiću, poručivši da efikasna reakcija nadležnih institucija na nelegalno postavljanje spomen obilježja u Beranama jasno pokazuje da država neće tolerisati nezakonite poteze koji uznemiravaju društvo.

- Revizija historije kroz ovakve akcije uzaludan je posao onima koji imaju loše namjere u vezi s našom EU budućnošću. Crna Gora će biti moderna država u kojoj se poštuju zakoni i u kojoj se historijske činjenice ne kroje prema političkim ambicijama – naveo je Spajić na platformi X.