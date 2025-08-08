NEZAKONIT POTEZ

Spajić o podizanju spomenika četničkom vojvodi: Revizija historije uzaludan posao onima koji imaju loše namjere u vezi s našom EU budućnošću

Crna Gora će biti moderna država u kojoj se poštuju zakoni i u kojoj se historijske činjenice ne kroje prema političkim ambicijama, naveo je Spajić

A. O.

8.8.2025

Premijer Crne Gore Milojko Spajić oglasio se povodom nelegalno postavljenog spomen obilježja u Beranama četničkom vojvodi i ratnom zločincu Pavlu Đurišiću, poručivši da efikasna reakcija nadležnih institucija na nelegalno postavljanje spomen obilježja u Beranama jasno pokazuje da država neće tolerisati nezakonite poteze koji uznemiravaju društvo.

- Revizija historije kroz ovakve akcije uzaludan je posao onima koji imaju loše namjere u vezi s našom EU budućnošću. Crna Gora će biti moderna država u kojoj se poštuju zakoni i u kojoj se historijske činjenice ne kroje prema političkim ambicijama – naveo je Spajić na platformi X.

Objava crnogorskog premijera.

Podsjetimo, crnogorska policija je uhapsila Vujadina Dobrašinovića (59) iz Berana. 

Protiv njega je podnesena krivična prijava zbog krivičnog djela povreda i nedozvoljeno podizanje spomen obilježja, nakon što je u beranskom selu Gornje Zaostro podignut spomenik četničkom komandantu Pavlu Đurišiću.

Pavle Đurišić (1909–1945) bio je četnički vojvoda i komandant jedinica u Crnoj Gori i Sandžaku tokom Drugog svjetskog rata.

