Vučić o Dodikovoj najavi referenduma: Srbija se ne miješa u odluke rukovodstva RS

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je da se Srbija ne miješa u konkretne taktičke ili bilo kakve akcije koje preduzima rukovodstvo Republike Srpske ili političke snage u Republici Srpskoj, prenosi Anadolu.

- Naše je da ukazujemo na pravo, na nepoštovanje prava, na poštovanje i nepoštovanje Dejtonskog sporazuma. Na taj način i po tom pitanju Republika Srpska uvijek može da računa na podršku Srbije - rekao je Vučić u petak u Beogradu, odgovarajući na pitanje novinara da li Srbija podržava najavu predsednika Republike Srpske Milorada Dodika o održavanju referenduma, nakon što mu je oduzet mandat.

Istakao je da se pozicija Srbije neće mijenjati, da Srbija razumije kompleksnost i složenost situacije i bezbroj problema koji sada postoje, ali da se nada da će stvari biti riješavane mirnim putem i da će u potpunosti biti očuvana regionalna stabilnost, objavio je Tanjug.

- Volio bih da su neki u međunarodnoj zajednici bolje razumjeli potrebu razgovora i dijaloga, a ne donošenja prijekih odluka. Od onih u Sarajevu, nisam ništa bolje ni očekivao, tako da će to biti cilj Srbije u narodnom periodu - rekao je Vučić.

Vučić je na konferenciji za novinare potvrdio je da je Japan zvanično potvrdio učešće na EXPO 2027 u Beogradu i istakao da je Srbija postala zemlja koja ima najveći broj zemalja učesnica na specijalizovanom EXPO-u.