Uklonjen spomenik četničkom komandantu Pavlu Đurišiću u Gornjem Zaostru

8.8.2025

Spomenik ozloglašenom četničkom komandantu Pavlu Đurišiću, koji je danas otkriven u selu Gornje Zaostro kod Berana, uklonjen je u toku dana. Prema dostupnim informacijama, spomenik su uklonili mještani sela, pišu Vijesti.

Otkrivanje spomenika prethodno je obavio mitropolit budimljansko-nikšićki Srpske pravoslavne crkve Metodije, koji je u Gornjem Zaostru služio liturgiju u Hramu Svete Mati Paraskeve.

Metodije je tom prilikom izjavio: "Stavit ćemo spomenik u crkvu, pa neka dođu da ruše crkvu."

Dodao je i: "Vojvodi Pavlu i svim vojnicima, ratnicima, oficirima, podoficirima i borcima Jugoslovenske vojske u otadžbini – vječna pamjat."

Kako pišu „Vijesti“, policija je tokom noći, oko dva sata poslije ponoći, došla na lice mjesta, ali okupljeni mještani nisu dozvolili uklanjanje spomenika u tom trenutku. Navodno je postignut dogovor da se spomenik ukloni nakon vjerskog obreda, što je kasnije i učinjeno.

Spomenik Pavlu Đurišiću izazvao je brojne reakcije u javnosti zbog njegove uloge tokom Drugog svjetskog rata i zločina počinjenih pod njegovom komandom.

