Proruski političar blokirao bagerima put: Sukob zbog spomenika Pavlu Đurišiću u Beranama

U selu Gornje Zaostro, u opštini Berane, podignut je spomenik ratnom zločincu Pavlu Đurišiću, uz podršku Srpske pravoslavne crkve, iako je nadležnim organima naloženo da isti bude uklonjen. Uklanjanje spomenika spriječili su okupljeni građani, predvođeni Vladislavom Dajkovićem, članom Skupštine grada Podgorice i liderom proruske i prosrpske političke stranke Slobodna Crna Gora.

Dajković je svojim putničkim vozilom blokirao pristupni put ka selu, onemogućivši prolazak policijskim vozilima i građevinskim mašinama koje su bile upućene da uklone spomenik.

U svojim javnim nastupima Dajković je poručio da "treba da se ruše islamski spomenici zločincima u Plavu i Gusinju", nazivajući aktuelnu crnogorsku vladu, koju predvodi Milojko Spajić, "izdajničkom".