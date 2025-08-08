Proruski političar blokirao bagerima put: Sukob zbog spomenika Pavlu Đurišiću u Beranama

U selu Gornje Zaostro, u opštini Berane, podignut je spomenik ratnom zločincu Pavlu Đurišiću, uz podršku Srpske pravoslavne crkve, iako je nadležnim organima naloženo da isti bude uklonjen. Uklanjanje spomenika spriječili su okupljeni građani, predvođeni Vladislavom Dajkovićem, članom Skupštine grada Podgorice i liderom proruske i prosrpske političke stranke Slobodna Crna Gora.
Dajković je svojim putničkim vozilom blokirao pristupni put ka selu, onemogućivši prolazak policijskim vozilima i građevinskim mašinama koje su bile upućene da uklone spomenik.
U svojim javnim nastupima Dajković je poručio da "treba da se ruše islamski spomenici zločincima u Plavu i Gusinju", nazivajući aktuelnu crnogorsku vladu, koju predvodi Milojko Spajić, "izdajničkom".
Prema izvještajima crnogorskih medija, okupljeni građani – među kojima su i članovi četničkog pokreta – verbalno, ali i fizički su napali prisutne novinare.
Spomenik je prethodno izmješten u Hram Svete Paraskeve, kako bi se izbjeglo njegovo uklanjanje, dok su predstavnici četničkog pokreta tom prilikom poručili: "Ako spomenik smeta u crkvi, neka policajci sruše crkvu ako mogu."
Četnički vojvoda Miodrag Gigo Božović izjavio je da će braniti spomenik do kraja, bez obzira na broj policajaca koji budu poslani u selo.
- Ja im poručujem – nemojte da rušite Pavla Đurišića. Ne smije se dirati ničija bogomolja, ničiji spomenik. Mi četnici nikad nismo rušili. Nećemo ni danas, ni sutra. Ostajemo ono što smo – nasljednici Jugoslovenske kraljevske vojske u otadžbini - rekao je Božović.