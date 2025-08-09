Tuga u Ulcinju: Mladić preminuo od posljedica povreda zadobijenih u udesu

Ulcinjanin Ilir Luka (28) preminuo je u srijedu u Kliničkom centru u Podgorici od povreda zadobijenih u udesu koji se dogodio 17. maja u blizini pumpe “Kalamper”.

Kako su “Vijesti” objavile, na njega je oko 07:30h tog dana, dok je prelazio ulicu, naletjelo vozilo “folksvagen” barskih registarskih tablica. Vozilom je upravljao A. B. iz Ostrosa.

Mladić je odmah nakon udesa, sa povredama opasnim po život, hitno hospitalizovan u Kliničkom centru u Podgorici.

Više od dva i po mjeseca tinjala je nada da će mladić iz teške borbe izaći kao pobjednik, ali se u posljednjih nekoliko dana njegovo zdravstveno stanje naglo pogoršalo.

Mladić je u prisustvu velikog broja mještana, sahranjen u četvrtak u Brajši kod Vladimira.

Saobraćajne nesreće, u Ulcinju od kraja aprila, odnijele su tri mlada života.

Ulcinjanin A. M (32) poginuo je 24. aprila u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila iza ponoći na regionalnom putu Ulcinj- Ada, kada su se u mjestu Štoj sudarila dva automobila.

Od povreda zadobijenih u teškoj saobraćajnoj nesreći u ranim jutarnjim satima 23. juna u blizini hotela “Imperijal” na istom putu, preminula je dvadesetogodišnja djevojka D. V. iz Kotora.