Mladić doživio moždani: Ni nakon tri poziva Hitna nije došla

U Srbiji se vodi rasprava o radu Hitne pomoći nakon što 26 -godišnjem mladiću, koji je prijavio simptome moždanog udara, nije poslana pomoć ni nakon tri poziva. Mladić je prijavio da mu trne lijeva strana tijela i da ne može ustati iz kreveta, ali mu je rečeno da sam dođe do ambulante. Ni otac ni djevojka nisu uspjeli da dobiju liječničku ekipu na adresu.

Na kraju ga je cimer spustio u dekici do taksija koji ga je odvezao u Hitni centar, gdje mu je dijagnosticiran moždani udar, prenosi N1 Srbija.

Unutarnja i vanjska kontrola utvrdile su da je liječnica trebala poslati ekipu, ali zbog nedostatka pravilnika niko nije odgovoran. Ministarstvo nije donijelo pravila za postupanje u takvim slučajevima, pa se sada poziva na nenapisana pravila da se opravda neizlazak ekipe.

Mladić se oporavio, ali ima posljedice – strahuje da ostane sam u stanu. Pokretač ove priče, Dejan Zejnula, apeluje na vlasti da urede sistem i objave snimku poziva Hitnoj pomoći kada je pomoć tražio ministar Darko Glišić, radi poređenja.

Sličan slučaj desio se i u Banjoj Luci, gdje je dispečerica osuđena na godinu zatvora zbog nesavjesnog postupanja kada nije adekvatno reagovala na poziv za pomoć, što je rezultiralo smrću pacijenta.