Crna Gora: Policija i popovi posmatrali maltretiranje novinara od strane četnika

Novinar Vijesti Balša Rudović i fotoreporter Boris Pejović tvrde da ih je “bijesna masa pijanih ljudi” juče u Gornjem Zaostru sat i po psihički maltretirala i prijetila im smrću, dok su prisutna sveštena lica sve to posmatrala i nisu reagovala na njihov poziv da im pomognu.

Fotoreporter Pobjede Stevo Vasiljević maltretiran je fizički, a Pejović i Rudović psihički, nakon što su pokušali da zabilježe kako statuu četničkog vojvode Pavla Đurišića uklanjaju oni koji su je dan ranije postavili - mještani Gornjeg Zaostra. Incident se desio naočigled dva policajca u civilu, koji su ga mirno posmatrali, tvrde reporteri.

Izvor iz vrha policije kazao je kasno sinoć da ti policajci nisu bili u blizini kada su reporteri maltretirani.

Beranska policija privela je poslije incidenta četiri osobe, uhapsila dvije (Danko Femić i Vlado Stijović kod koga su pronađene dvije memorijske kartice otete od Vasiljevića), dok se za jednim licem traga. Uprava policije poručila je da će se, ako bude utvrđeno da je bilo propusta policajaca, “prema njima primijeniti zakonom propisane mjere i radnje, bez izuzetka”.

Pejoviću je prijećeno da će ga, ukoliko “bilo šta izađe na Vijesti” - “ubiti golim rukama”.

Pejović je kazao da su sveštenici SPC na početku događaja ekipama “Vijesti” i “Pobjede” dali blagoslov da rade:

- Kad je došlo do napada, ja sam tražio pomoć od jednog sveštenog lica, koje nam je na početku dalo blagoslov za fotografisanje i snimanje, zatražio sam da nam pomogne da nam vrate opremu i da prestanu da nas napadaju. On je tvrdio da je blagoslov važio samo za fotografisanje oko crkve, a sa ostalim sveštenim licima je posmatrao maltretiranje novinarskih ekipa - naveo je.

Rudović je rekao da je Vasiljevića više desetina osoba tuklo.

- Nakon što je uz pomoć nekoliko mještana izvučen iz te bijesne mase, uspjeli su da mu svu opremu ili oduzmu ili unište - ispričao je Rudović za TV Vijesti.

U beranskoj bolnici reporterima nisu konstatovane povrede.

Vasiljević je kazao: “Mi smo, kako oni kažu, snimili nešto što nije smjelo da se snimi. Iz tih ljudi je progovorio alkohol, potpomognut njihovim svjetonazorima, neko je od njih zapalio masu, oni su se zatrčali put nas i to je bukvalno bilo ono što se na engleskom kaže ‘lynch mob’ (rulja koja linčuje). Da je ispred te mase došlo ijedno svešteno lice, nitša od ovoga ne bi bilo”.

Javni red i mir

Pejović i Vasiljević su sinoć dali izjave u Odjeljenju bezbjednosti Berane.

Iz Uprave policije nisu odgovorili na pitanja Vijesti koliko policajaca je bilo u Gornjem Zaostru, da li su snimali događaj i ako nisu zbog čega nisu i ko su dvojica policajaca koja su mirno stajala dok su maltretirani fotoreporteri.

Napad na reportere Vijesti i Pobjede osudili su juče predsjednik države Jakov Milatović, premijer Milojko Spajić, potpredsjednik Vlade Aleksa Bečić, ministarka kulture i medija Tamara Vujović, Delegacija Evropske unije u Podgorici, ombudsman, novinarska udruženja, ugledni novinari, više nevladinih organizacija i političkih partija (PES, DPS, GP URA, Evropski savez, Preokret...).

Milatović je pozvao sve nadležne institucije u zemlji da obezbijede javni red i mir i dosljednu primjenu zakona, jer niko ne smije biti jači od države.

Spajić je poručio da su pojedini religijski velikodostojnici, neodgovornim ponašanjem, kreirali ambijent u kojem su medijski radnici postali žrtve.

- Svaki napad na novinare je direktan udar na slobodu medija i temeljne demokratske vrijednosti - napisao je on na mreži X.

Delegacija EU poručila je da očekuje od crnogorskih nadležnih organa da sprovedu brzu i efikasnu istragu napada i obezbijede hitno i djelotvorno sprovođenje zakona.

Sloboda medija

Mreža SafeJournalists saopštila je da je duboko zabrinuta tim činom nasilja.

- Upotreba fizičke sile, prijetnji, uništavanje profesionalne opreme i prinuda nad novinarima tokom obavljanja posla predstavljaju grubo kršenje slobode medija i osnovnih ljudskih prava- navodi se u saopštenju.

Kako su kazali, uprkos činjenici da su počinioci uhapšeni, duboko zabrinjava što policija nije reagovala blagovremeno kako bi spriječila incident, iako je bilo jasno da bi tenzije na ovakvom događaju mogle eskalirati.

Dodaju da takva nesposobnost ili nespremnost da se novinari preventivno zaštite podriva ulogu javnih institucija i ohrabruje one koji žele da uguše kritičko izvještavanje nasiljem.