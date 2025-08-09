Na slobodi hrvatski kapetan koji je osuđen na 30 godina zatvora zbog droge na brodu

Hrvatski pomorac Marko Bekavac pušten je iz turskog zatvora i u Hrvatskoj je te će tokom dana biti u krugu svoje porodice, potvrdio je Hini ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan.

- Mogu potvrditi da je jutros kapetan Bekavac došao u Hrvatsku - rekao je Habijan te izrazio zadovoljstvo njegovim puštanjem iz zatvora jer je ono, kako je dodao, rezultat višemjesečnih napora u tom izuzetno izazovnom predmetu.

Hrvatski pomorac Bekavac uhapšen je u oktobru 2023. godine u Turskoj i optužen za šverc137 kilograma kokaina, nakon što je ta droga pronađena na njegovom brodu Phoenician M u turskoj luci Eregli, a u septembru prošle godine osuđen je na 30 godina zatvora.

Do povratka Bekavca, kako se navodi, došlo je nakon koordinisanih aktivnosti Vlade, Ministarstva pravosuđa, diplomatije i drugih institucija, a ministar Habijan podsjetio je i da su premijer Andrej Plenković te ministar vanjskih i evropskih poslova Gordan Grlić Radman u nekoliko navrata o tom predmetu razgovarali s turskim zvaničnicima tražeći najbolje rješenje "za tu izazovnu situaciju".

Više mjeseci smo radili na tome i mogu potvrditi da je Bekavac stigao u Hrvatsku, to je najbitnije i biće uskoro sa svojom porodicom, istaknuo je Habijan.

"Niti jedne mrlje u karijeri nema"

Katja Bekavac, supruga Marka Bekavca, rekla je prošle godine nakon presude da nije bilo niti jednog dokaza protiv njega.

- U 34 godine svog plovidbenog staža nikada nije bio u vodama Kolumbije, to mu je bio prvi put. Prvi put je išao preko te kompanije i prvi put se našao u takvoj situaciji. Znači, nije mogao to organizirati u tako kratkom roku, budući da se agencija preko koje je ranije bio zaposlen zatvorila. On je morao naći drugu. Našao je njemačku agenciju koja ga je ukrcala na ovu kompaniju - rekla je Bekavac i dodala:

"Cijelo vrijeme smo vjerovali da neće doći do toga jer on je nevin. On je cijelo vrijeme vjerovao da će to biti odbačeno i da će on biti oslobođen."

Prije ulaska u tursku luku, znači nakon Kolumbije, oni su išli direktno u Tursku i prije ulaska u tursku luku, on je obavijestio da je brod kompromitiran i da je pronađena na njemu ranije droga. On je odgovoran čovjek, 34 godine plovi. Niti jedne mrlje nema u životu ni u karijeri, tako da ih je obavijestio. Čak su mu neki pomorci nakon toga savjetovali da izađe s broda i da se skloni. Međutim, on to nije mogao učiniti.

Cijela presuda je koncipirana tako da nijednog dokaza u njoj nema. Nisu uspjeli dokazati ni otiscima, ni umiješanost na nikakav način. Govori se o zapovjednoj odgovornosti zapovjednika broda. Međutim, ta zapovjedna odgovornost je vrlo interesantna jer u pomorskom pravu kao takva uopće ne postoji. To je više dio običajnog prava koji se iskorištava da bi se došlo do kriminalizacije samih pomoraca", kazala je.

Rušenje presude

Jozo Bekavac, brat osuđenog kapetana, takođe je apelovao da se presuda sruši.

- Ipak je on europski državljanin, na nivou Europske unije bi to bilo po meni puno konkretnije i više bi mu se moglo pomoći. Ako slučajno ne dođe do oslobađanja i ako mu npr. smanje kaznu, to će za njega biti pogubno, ali i za cijelu obitelj. Ne vjerujem da će on moći izdržati tolike godine u tom zatvoru, a nevino optužen - naglasio je.

- Da nema nade, onda ne bismo to sve ni radili niti bismo se borili za njega. On je pošten čovjek, cijeli život radi korektno i pošteno. Pitanje je kako se on našao u tim krijumčarskim krugovima. Upao je u njihovu igru i očito je netko od posade bio uključen u to. Došao je prvi put na taj brod i nije imao pojma što se događa. Svi smo sad u neizvjesnosti, ne znamo što će biti s time i zabrinuti smo po pitanju njega i njegovog života i zdravlja - naveo je.

Jozo Bekavac je prije presude za Index ispričao što se sve događalo prije dolaska u kolumbijsku luku.

- Rekao mi je da je prve probleme primijetio pri dolasku u luku Barranquilla u Kolumbiji gdje je trebao preuzeti teret. Tamo ga je agent upozorio da u toj luci ima puno šverca drogom. Zbog toga je moj brat zatražio od turske kompanije koja je vlasnik broda da se angažira dodatno osiguranje i postave kamere. No, oni su se na to oglušili, a on je sve dokaze sačuvao - kazao je.

Pretražili brod

Na brodu je, kako je naveo Jozo Bekavac, turska policija pronašla oko 450 kilograma droge koja je bila smještena kod strojarnice na pet metara dubine u brodu. U Kolumbiji se teret ukrcavao nekoliko dana, a brat zatvorenog kapetana kaže kako je tim za borbu protiv krijumčarenja narkotika dva dana zaredom prije isplovljavanja bio na brodu u Kolumbiji.

- Prvi dan su zaustavili utovar i pretražili brod bez da su išta rekli, drugi dan su stigli sa psom za otkrivanje narkotika i, kako su oni rekli, pronašli 14 vreća u AfterPeak tanku sa sumnjom na drogu. Navodno su oni te vreće iskrcali, ali mom bratu nisu ništa predočili, a nije potpisao ni nikakav dokument - ispričao je Jozo Bekavac.

- O svemu je opet obavijestio kompaniju, a kad je brod pristao u Tursku, pronađena je droga kod istovara tereta. Turske vlasti tvrde da je ta droga došla u međuvremenu iako brod nije pristajao nigdje drugdje. Brat kaže da mu je inspektor rekao da je u klopci, a tamošnji odvjetnik da će ga ovo puno koštati i da se neće lako izvući - dodao je, prenosi Index.