Fatalna Mirnesa mu došla glave: Robert koji joj je pomogao u milionskoj pljački stao pred sud

Mirnesa S. (45), koja je iz njemačke firme ukrala više od milion eura, za sve je okrivila Roberta S., porijekom iz Srbije.

Robert S., navodni organizator spektakularne pljačke 1,25 miliona eura iz 2022. godine u firmi za obezbjeđenje Prosegur, izveden je u petak pred istražnog sudiju u Štutgartu.

Sudija je odmah potvrdio nalog za pritvor i osumnjičenog poslao u istražni zatvor. Robert je uhapšen u julu na granici između Grčke i Sjeverne Makedonije, po evropskom nalogu za hapšenje zbog teške krađe. Sada je izručen Njemačkoj i mora odgovarati pred sudom.

U oktobru 2022. njegova tadašnja djevojka, Mirnesa S., ukrala je iz firme za obezbjeđenje u Štutgartu 1,25 miliona eura u kešu. Plan je bio da zajedno pobjegnu sa novcem. U početku je sve išlo po planu.

Ipak, njihova "filmska" avantura nije dugo trajala. Već u januaru 2023. Mirnesa se sama predala policiji i izjavila da je bila pod pritiskom i prijetnjama Roberta S. Tokom suđenja, njen advokat tvrdio je da je Mirnesa bila iskorištena.

Osuđena je na tri godine zatvora, od čega je izdržala oko dvije. Od početka 2025. nalazi se na uslovnoj slobodi i živi kod prijateljice u Štutgart-Bad Kanštatu. Teško pronalazi posao, ali je, kako navodi BILD, odlučna da okrene novi list.

- Sigurno ću svjedočiti protiv Roberta - rekla je Mirnesa u izjavi za "Avaz".