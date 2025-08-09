NIJ POZNAT BROJ PUTNIKA

Pao avion u Rumuniji: Najmanje dvije osobe poginule

Nesreća se dogodila u prijepodnevnim satima, a na licu mjesta su brojne spasilačke ekipe

Za sada nema informacija o identitetu žrtava.

E. A.

9.8.2025

Najmanje dvije osobe su poginule kada je manji avion pao jutros u Rumuniji, a prema prvim informacijama, srušio se u kompleks jedne poznate kompanije u Aradu.

Za sada nema informacija o identitetu žrtava.

Nesreća se dogodila u prijepodnevnim satima, a na licu mjesta su brojne spasilačke ekipe.

Avion se, prema navodima, srušio u dvorište koje pripada kompaniji Astra Vagoane.

Na terenu su dva vatrogasna vozila, više jedinica hitne pomoći i policije.

U ovom trenutku nije poznato koliko je osoba bilo u avionu, niti da li su stradali bili putnici letjelice ili radnici kompanije.

