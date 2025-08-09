Foto / Porodica dan prije ljetovanja ostala bez smještaja u Hrvatskoj: "Kap koja je prelila čašu"

Jedna korisnica Reddita iz Srbije izazvala je veliku pažnju na društvenim mrežama nakon što je podijelila neprijatno iskustvo s ljetovanjem u Hrvatskoj. Naime, iako je apartman rezervirala mjesec dana unaprijed i uplatila depozit, pred sam polazak obaviještena je da je smještaj – već iznajmljen nekom drugom.

Kako je objasnila, apartman je pronašla putem Google mapa, dodatno provjerivši sve informacije prije nego što je uplatila 200 eura depozita. Do sada, kaže, nikada nisu imali problema s takvim rezervacijama, no ovog puta doživjeli su ozbiljnu neugodnost – i to u jeku turističke sezone, kada je gotovo nemoguće brzo pronaći alternativni smještaj.

"Greška" vlasnice apartmana

S obzirom na to da su željeli uštedjeti 100 do 150 eura u odnosu na cijene na platformama poput Bookinga ili Airbnba, odlučili su se za direktnu rezervaciju. Ta ih je odluka, kaže, ovaj put skupo koštala.

U porukama koje je priložila kao dokaz vidi se da je vlasnici apartmana uplaćen avans, da joj je potvrđeno da je novac zaprimljen te da je rezervacija za četvero odraslih i jedno dijete bila potvrđena za 4. kolovoza.

Međutim, kada je dan ranije, 3. kolovoza, kontaktirala vlasnicu da najavi dolazak, uslijedio je šok:

– Ne znam je li do broja, ali ja sam puna. Nemam nijedan slobodan apartman – glasio je hladan odgovor.

Na njezino inzistiranje i podsjećanje da je rezervacija uredno izvršena, vlasnica je priznala da je zaboravila na dogovor zbog kvara na telefonu, te da je apartman u međuvremenu iznajmljen drugom gostu preko aplikacije. Ponuđen joj je povrat novca uz izvinjenje:

– Izvinite, ovo je neoprostiva greška… Naravno da ću vam vratiti novac – napisala je vlasnica.

"Ljetovanje je pod znakom pitanja"

Ogorčena gošća navela je da im je ljetovanje sada upitno, jer su ostali bez smještaja na samom početku odmora, i to isključivo zbog, kako je navela, pohlepe vlasnika koji u sezoni žele zaraditi duplo više.

Na kraju objave dodala je:

– Ovo je bila kap koja je prelila čašu. Odustajemo od ljetovanja u Hrvatskoj. Ne samo zbog cijena, već i zbog loše usluge i potpunog nedostatka istinskog gostoprimstva. Imate lijepo more, ali šteta što ne znate da ga iskoristite.