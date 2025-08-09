Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

SRBIJA

Priveden pomahnitali napadač iz Zemuna: Pucao u bivšu, pa dao gas i pobjegao, pronađen i BMW

Incident se dogodio nešto prije 8 sati u Ulici cara Dušana u Zemunu, uznemirivši prolaznike i stanare

Trenutno nije poznato gdje i kako je tačno uhapšen. Platforma X

E. A.

9.8.2025

Muškarac osumnjičen da je jutros ispalio više hitaca na bivšu djevojku u Zemunu pronađen je i priveden, saznaje Telegraf.rs.

Prema prvim informacijama, napadač je u automobilu marke BMW, s novosadskim tablicama, pokušao udariti vozilo u kojem se nalazila njegova bivša partnerica. Kada nije uspio, potegao je vatreno oružje i ispalio više hitaca. Djevojka, srećom, nije povrijeđena i odmah je sve prijavila policiji.

Incident se dogodio nešto prije 8 sati u Ulici cara Dušana u Zemunu, uznemirivši prolaznike i stanare. Napadač je nakon toga pobjegao, ali je vozilo koje je koristio ubrzo locirano, a policija je izvršila pretres.

Trenutno nije poznato gdje i kako je tačno uhapšen, ali je potvrđeno da se nalazi u pritvoru. Istraga je u toku.
# SRBIJA
# UBISTVO
# PUCNJAVA
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.