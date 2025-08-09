Priveden pomahnitali napadač iz Zemuna: Pucao u bivšu, pa dao gas i pobjegao, pronađen i BMW

Muškarac osumnjičen da je jutros ispalio više hitaca na bivšu djevojku u Zemunu pronađen je i priveden, saznaje Telegraf.rs.

Prema prvim informacijama, napadač je u automobilu marke BMW, s novosadskim tablicama, pokušao udariti vozilo u kojem se nalazila njegova bivša partnerica. Kada nije uspio, potegao je vatreno oružje i ispalio više hitaca. Djevojka, srećom, nije povrijeđena i odmah je sve prijavila policiji.

Incident se dogodio nešto prije 8 sati u Ulici cara Dušana u Zemunu, uznemirivši prolaznike i stanare. Napadač je nakon toga pobjegao, ali je vozilo koje je koristio ubrzo locirano, a policija je izvršila pretres.