Umjesto zračnog jastuka prevozio 4,3 kilograma kokaina i heroina

Zagrebačka policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad 62-godišnjim muškarcem kojeg je zaustavila na autocesti i utvrdila da vozi bez važeće vozačke dozvole, a potom je policijski pas u njegovom automobilu otkrio drogu. Umjesto zračnog jastuka, u vozilu je imao 4,3 kilograma kokaina i heroin.

- Policijski službenici Policijske uprave zagrebačke dovršili su kriminalističko istraživanje nad 62-godišnjakom zbog sumnje u počinjenje krivičnog djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama. Utvrđeno je da je osumnjičeni, protivno odredbi članka 3. Zakona o suzbijanju zloupotrebe droga, na za sada neutvrđen način, a radi daljnje preprodaje, nabavio veće količine kokaina i heroina koje je potom prevozio skrivene u posebnom dijelu vozila – na mjestu gdje se inače nalazi zračni jastuk ispred suvozačevog sjedišta automobila marke Peugeot splitskih registarskih oznaka, u vlasništvu članice porodice, a kojim se on koristio - saopćila je u subotu Policijska uprava zagrebačka.

U policiji navode da su 8. augusta oko 11:30 sati, na autocesti A1, na čvoru Donja Zdenčina, tokom nadzora saobraćaja, zaustavili automobil Peugeot splitskih registarskih oznaka kojim je upravljao osumnjičeni. Utvrđeno je da vozi bez važeće vozačke dozvole, zbog čega mu je uručena obavijest o počinjenom prekršaju.

Tokom daljnjeg postupanja, policajci su posumnjali u nezakonite aktivnosti vozača. Na mjesto događaja stigli su službenici sa psom za detekciju droge, a pas Ares pozitivno je reagovao na prisutnost narkotika u vozilu.

Istog dana, pretresom vozila pronađeno je 4.285 grama kokaina, upakovanog u četiri plastična paketa, te 0,6 grama heroina u papirnom paketiću.

Muškarac je priveden u službene prostorije policije, gdje je nad njim provedeno kriminalističko istraživanje. Nakon toga je predat pritvorskom nadzorniku, dok je krivična prijava dostavljena nadležnom državnom tužilaštvu, navode iz Policijske uprave zagrebačke, prenosi Hina.