Beživotno tijelo bebe pronađeno u Pločama: Istraga u toku, sumnja se na nasilnu smrt

Beživotno tijelo novorođenčeta pronađeno je tokom prošle noći u Pločama, u naselju Rogotin, potvrdili su lokalni izvori, a vijest je prva objavio Rogotin portal.

Na teren su odmah izašle policijske patrole koje su obavile uviđaj, a slučaj je izazvao šok i nevjericu među stanovnicima ovog mirnog dalmatinskog mjesta.

Za sada nije poznato gdje je tačno tijelo bebe pronađeno, niti koliko je dijete bilo staro.

Prema nezvaničnim saznanjima Slobodne Dalmacije, policija provodi istragu zbog ozbiljne sumnje na nasilnu smrt. Navodno postoje indicije koje ukazuju na moguću umiješanost članova uže obitelji.

Tijelo bebe prebačeno je u Opću bolnicu Dubrovnik gdje će biti obavljena obdukcija, a rezultati bi trebali dati jasniji uvid u uzrok smrti.

Više informacija očekuje se nakon što istraga utvrdi sve okolnosti ovog tragičnog događaja.