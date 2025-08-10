Video / Ovo je osumnjičeni: Pucao na Marka Ljubišu Kana dok je ležao na bazenu

Crnogorska policija intenzivno traga za 19-godišnjim mladićem iz Srbije, osumnjičenim da je pokušao ubiti Marka Ljubišu Kana na bazenu luksuznog hotela u Pržnu, kod Budve.

Zanimljivo je da osumnjičeni, po svemu sudeći, nije skrivao lice, pa ga je snimila sigurnosna kamera hotela u Pržnu, na čijem se bazenu i desio pokušaj ubistva.

Podsjetimo, u četvrtak navečer oko 19 sati, napadač je boravio na ležaljci udaljenoj oko 20 metara od mete. U jednom trenutku sišao je niz stepenice, prišuljao se Ljubiši s leđa na manje od metar i zapucao. Pukom srećom, prilikom vađenja pištolja, okliznuo se na mokru pločicu i promašio metu.

Pretpostavlja se da je pratio Ljubišu danima, čekajući pogodan trenutak za napad. Metak je navodno okrznuo glavu Marku Ljubiši.