Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

NADZORNE KAMERE SNIMILE

Video / Ovo je osumnjičeni: Pucao na Marka Ljubišu Kana dok je ležao na bazenu

Podsjetimo, u četvrtak navečer oko 19 sati, napadač je boravio na ležaljci udaljenoj oko 20 metara od mete

Napadač je potom pobjegao ivicom bazena. Screenshot

E. A.

10.8.2025

Crnogorska policija intenzivno traga za 19-godišnjim mladićem iz Srbije, osumnjičenim da je pokušao ubiti Marka Ljubišu Kana na bazenu luksuznog hotela u Pržnu, kod Budve.

Zanimljivo je da osumnjičeni, po svemu sudeći, nije skrivao lice, pa ga je snimila sigurnosna kamera hotela u Pržnu, na čijem se bazenu i desio pokušaj ubistva.

Podsjetimo, u četvrtak navečer oko 19 sati, napadač je boravio na ležaljci udaljenoj oko 20 metara od mete. U jednom trenutku sišao je niz stepenice, prišuljao se Ljubiši s leđa na manje od metar i zapucao. Pukom srećom, prilikom vađenja pištolja, okliznuo se na mokru pločicu i promašio metu.

Pretpostavlja se da je pratio Ljubišu danima, čekajući pogodan trenutak za napad. Metak je navodno okrznuo glavu Marku Ljubiši.

Napadač je potom pobjegao ivicom bazena, preskočio ogradu i nastavio bijeg. Policija je blokirala područje oko Budve i detaljno pregledava snimke s nadzornih kamera.

Novi detalji istrage ukazuju da je atentat bio pažljivo planiran. Osumnjičeni je, navodno, boravio u istom hotelu kao i Kan – i to dva do tri dana prije napada.

# PUCNJAVA
# MARKO LJUBIŠA KAN
PRIKAŽI KOMENTARE (5)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.