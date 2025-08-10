Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

BERANE

Dobrašinoviću pritvor zbog podizanja spomenika zločincu Đurišiću

Osumnjičeni i njegov branilac imaju pravo žalbe

Pritvor mu je određen zbog opasnosti od uticaja na svjedoka. Screenshot

E. A.

10.8.2025

Sudija za istragu Osnovnog suda u Beranama Ivan V. Došljak odredio je pritvor Vujadinu Dobrašinoviću iz Berana, zbog sumnje da je u saizvršilaštvu počinio krivično djelo povreda i nedozvoljeno podizanje spomen-obilježja, saopšteno je iz te pravosudne institucije.

Kako navode iz suda, postoji osnovana sumnja da je Dobrašinović 7. avgusta u ranim jutarnjim časovima, u selu Gornje Zaostro, zajedno sa nepoznatim osobama, postavio spomen-obilježje Pavlu Đurišiću, čije podizanje nije dozvoljeno.

Pritvor mu je određen zbog opasnosti od uticaja na svjedoka D.Š., koji je u bliskim porodičnim vezama sa osumnjičenim, kao i na još uvijek neidentifikovane saučesnike. Prema navodima Osnovnog državnog tužilaštva u Beranama, policija još uvijek analizira snimke događaja kako bi utvrdila identitet svih učesnika.

Osumnjičeni i njegov branilac imaju pravo žalbe vanraspravnom vijeću Osnovnog suda u Beranama u roku od 24 časa od uručenja rješenja.

Portparolka suda Ana Radunović navela je da će javnost biti blagovremeno obavještavana o daljem toku postupka.

# CRNA GORA
# BERANE
PRIKAŽI KOMENTARE (2)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.