Dobrašinoviću pritvor zbog podizanja spomenika zločincu Đurišiću

Sudija za istragu Osnovnog suda u Beranama Ivan V. Došljak odredio je pritvor Vujadinu Dobrašinoviću iz Berana, zbog sumnje da je u saizvršilaštvu počinio krivično djelo povreda i nedozvoljeno podizanje spomen-obilježja, saopšteno je iz te pravosudne institucije.

Kako navode iz suda, postoji osnovana sumnja da je Dobrašinović 7. avgusta u ranim jutarnjim časovima, u selu Gornje Zaostro, zajedno sa nepoznatim osobama, postavio spomen-obilježje Pavlu Đurišiću, čije podizanje nije dozvoljeno.

Pritvor mu je određen zbog opasnosti od uticaja na svjedoka D.Š., koji je u bliskim porodičnim vezama sa osumnjičenim, kao i na još uvijek neidentifikovane saučesnike. Prema navodima Osnovnog državnog tužilaštva u Beranama, policija još uvijek analizira snimke događaja kako bi utvrdila identitet svih učesnika.

Osumnjičeni i njegov branilac imaju pravo žalbe vanraspravnom vijeću Osnovnog suda u Beranama u roku od 24 časa od uručenja rješenja.

Portparolka suda Ana Radunović navela je da će javnost biti blagovremeno obavještavana o daljem toku postupka.