Umirovljeni mitropolit CPC Mihailo: Osuđujem revizionističke poruke SPC

Umirovljeni mitropolit CPC Mihailo, osudio je danas kampanju revizije istorije i relativizacije zločina koju, kako navodi, sprovodi Srpska pravoslavna crkva (SPC) „sa jedinom namjerom da izazove građanski rat u Crnoj Gori”.

On je, podsjećajući na nedavne provokacije i poruke koje dolaze iz redova SPC, posebno istakao javno djelovanje Joanikija Mićovića, označavajuči ga kao „zaštitnika pedofila unutar SPC“, koji je u BiH entitetu Republika Srpska proglasio kolaboracioniste iz II svjetskog rata za „junačke“ figure.

- Najnoviji čin tog moralnog sunovrata dolazi od „mitropolita“ iz Berana, izbjeglice iz Sarajeva, koji lične frustracije i otrovnu mržnju prema Bošnjacima i Crnogorcima pretvara u propovijedi dostojne najmračnijih stranica istorije. Njegove riječi da „treba prije svega da budemo kao Pavle Đurišić, vjerni svome rodu, da znamo da smo Srbi i pravoslavni, jer su mnogi koji su nas klali potekli iz naših korijena“ – nijesu ništa drugo do opravdanje zločina i raspirivanje međunacionalne mržnje. Takva poruka ne pripada oltaru, nego političkoj propagandi centara moći van Crne Gore, koja vodi u novi razdor i nasilje u Crnoj Gori - navodi se u saopštenju i dodaje da pravoslavlje ne može biti zloupotrebljeno za opravdavanje nasilja i mržnje, te ističe da ovakve poruke nisu vjerske, već demonske obmane koje izdaju sve sveto i časno u Crnoj Gori.

Dodaje da nema nema oprosta za one koji znaju Jevanđelje, a ipak se okreću od milosti Božje.

- Pretvarajući zločince u lažne svetitelje, a krvave vođe u idole koje stavljaju ispred i iznad Hrista - ističe se u saopštenju koje potpisuje umirovljeni mitropolit Mihailo.