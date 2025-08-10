Mafijaški obračun u Tetovu: Čovjek izrešetan u golfu, šest osoba ranjeno, među njima i maloljetnica

Jedna osoba je ubijena, a šest je ranjeno u pucnjavi koja se danas, nešto iza podneva, dogodila u Tetovu.

Ubijeni je pronađen u automobilu marke golf, koji je izrešetan hicima, najvjerovatnije iz automatskog oružja. Policija je brzo stigla na mjesto događaja i blokirala cijelo područje.

Među ranjenima je i maloljetna osoba. Svi povrijeđeni su hitno prebačeni u bolnicu u Tetovu, a dvoje je transportovano u Skoplje.

Prema navodima policije, do pucnjave je došlo nakon sukoba dvije grupe koje su pucale jedna na drugu iz vozila. Prijava je zaprimljena u 12:30 sati.

- Pucnjava se dogodila na raskrsnici ulice Ilinden i Blagoja Toška. Tu je došlo do razmjene vatre između ljudi koji su bili u dva vozila. Tokom pucnjave došlo je i do saobraćajne nesreće, nakon čega su se oba vozila udaljila s mjesta zločina u nepoznatom pravcu - naveli su iz policije.

Očevidci su navodno vidjeli vozilo marke ford fiesta tetovskih registarskih oznaka kako se udaljava u pravcu puta 113.

- Prilikom provjere utvrđeno je da se radi o odjavljenim tablicama sa istog vozila, u vlasništvu lica E.M. (19) iz sela Gajre kod Tetova. Tokom preduzimanja mjera, na raskrsnici ulice Blagoja Toska i ulice 107 pronađen je putnički automobil volkswagen golf sa tetovskim tablicama, u vlasništvu F.R. (46) iz Tetova. U unutrašnjosti vozila pronađena je mrtva osoba sa povredama od vatrenog oružja - saopćila je policija.

Kako su dodali, u Kliničku bolnicu Tetovo prebačene su tri osobe sa povredama, među kojima i jedna maloljetna djevojka iz Tetova sa ranom od vatrenog oružja, koja je zadržana na posmatranju.

- Dvije druge osobe, O.O. (34) i R.T., sa povredama od vatrenog oružja, kao hitni slučajevi prebačene su u Klinički centar Majka Tereza u Skoplju - naveli su.

U razmjeni vatre povrijeđen je i pješak A.S. (60) iz Tetova, slučajni prolaznik, koji je također prebačen u Skoplje.