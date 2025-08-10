Kosovo: Trostruko ubistvo u Gnjilanu, policija traga za osumnjičenim

Osumnjičeni za ubistva je Mefail Škodra, za kojim je Policija Kosova raspisala potragu, te zatražila pomoć od građana u njegovom lociranju

10.8.2025

Tri osobe su ubijene, a ima i ranjenih u pucnjavi u Gnjilanu, javlja Anadolu.

Policija Kosova je ranije u nedjelju saopćila da su dvije osobe poginule na mjestu događaja, u ulici "Ibrahim Rugova", a da su još dvije povrijeđene osobe dobile pomoć u hitnoj pomoći u Gnjilanu.

Međutim, kako javljaju kosovski mediji u međuvremenu, broj mrtvih je povećan na troje.

Osumnjičeni za ubistva je Mefail Škodra, za kojim je Policija Kosova raspisala potragu, te zatražila pomoć od građana u njegovom lociranju.

- Kosovska policija, Regionalna policijska direkcija u Gnjilanu, na osnovu ovlaštenja Osnovnog tužilaštva u Gnjilanu, u cilju lociranja i hapšenja osumnjičenog, upućuje ovaj zahtjev za saradnju sa građanima i medijima - navodi se u policijskom saopćenju.

