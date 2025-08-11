Proruski političar Dajković poručio: "Sad ću biti četnik iz inata"

Crnogorski desničarski političar i predsjednik proruske, prosrpske stranke Slobodna Crna Gora, Vladislav Dajković, opstruirao je 8. avgusta pokušaj policije i komunalne inspekcije da uklone spomenik četničkom ratnom zločincu Pavlu Đurišiću, zbog čega se sada suočava s tri prijave.

Sve se desilo u beranskom selu Gornje Zaostro, a Dajković je svojim automobilom blokirao seoski put kako bi spriječio uklanjanje.

Prema navodima njegove stranke, protiv njega su podnesene tri prijave: po osnovu Zakona o javnom redu i miru, zbog čega je kažnjen novčanom kaznom; zatim za navodno izazivanje vjerske i nacionalne mržnje; te privatna tužba zbog nezakonitog snimanja.

Dajković je na društvenoj mreži X objavio snimak blokade puta i rasprave s policajcima, tvrdeći da je reagovao nakon što je dobio informaciju da se prema selu kreće teška mehanizacija radi uklanjanja obilježja. Naveo je i bizaran motiv: tvrdio je da mu se nekoliko dana ranije u snu "ukazao Pavle Đurišić" i poručio: "Jednom su me ubile ustaše, ne dozvolite da me opet ubiju".

Nakon prisustva liturgiji koju je služio mitropolit SPC Metodije i ceremoniji otkrivanja spomenika, Dajković je, prema vlastitom priznanju, odlučio blokirati put kako bi mještani "premjestili spomenik u crkvu". Kaže da mu policija nije naredila uklanjanje vozila te da ga je sam sklonio kada je spomenik bio na "sigurnoj lokaciji".

Slučaj je okarakterisao kao politički pritisak s ciljem da ga se "zastraši i ukloni s političke scene".

Njegove izjave o uklanjanju drugih spomenika u Plavu, Gusinju i Rožajama, koje je nazvao "koljačima srpske djece", izazvale su osude, no on tvrdi da im nije bila namjera poticanje vjerske ili nacionalne mržnje.

U videoobraćanju, Dajković je poručio: "Kad vidim šta se dešava, velika me muka hvata. Nikad nisam bio četnik - sad ću biti iz inata!".